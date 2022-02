Waldkindergarten in Schlehdorf: Idee stößt auf positive Resonanz

Von: Christine Weikert

Ludwig Höck (links) und Mark Rochlus stellen das Projekt Waldkindergarten im Gemeinderat vor. © Christine Weikert

Schlehdorf – Seit mehreren Monaten arbeitet eine Elterninitiative gemeinsam mit dem Förderverein KlosterGut Schlehdorf Pläne für einen Waldkindergarten aus.

Mit einer umfangreichen Präsentation warben Fördervereinsvorstand Mark Rochlus und Ludwig Höck von der Elterninitiative für die Gründung eines Waldkindergartens im Klosterdorf. Zu Beginn stellten sie das pädagogische Konzept der seit den 1990er Jahren staatlich anerkannten Betreuungsform vor: In kleinen, altersgemischten Gruppen spielen die Kinder bei jedem Wetter in der freien Natur mit Gegenständen, die sie dort finden.

Der Ansatz bringt spezifische Vorteile, etwa für Sozialverhalten, Kreativität und Fantasie, körperliche Fähigkeiten oder dem Erleben von Stille und Ruhe. Gleichwohl orientiert er sich auch am Bayerischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz (BayKiBiG). „Der Einstieg in die Schule ist für Kinder aus dem Waldkindergarten nicht schwieriger als für solche aus normalen Kindergärten“, weiß Rochlus. Elterninitiative wird bei dem Modell großgeschrieben. „Die Eltern müssen dahinterstehen, mitarbeiten und sich engagieren, nicht nur einfach ihr Kind abgeben“, betont Höck.



Angewiesen auf Gemeinde

Auch auf die Unterstützung der Gemeinde sei man angewiesen, etwa in Form von Zuschüssen beim Erwerb eines Bauwagens und anderer Ausstattung oder der Bereitschaft zur vertraglich vereinbarten Defizit-Unterstützung, welche vom Landratsamt gefordert werde. Hier hakte Georg Sam (FW) nach. „Um was für Kosten geht es dabei“, fragte er, der das Projekt ansonsten für „eine nette Sache“ hält. Als Größenordnung nannte Rochlus 7.500 Euro im Monat.

Als Elternbeitrag strebe man im Übrigen einen ähnlichen Beitrag an wie der Gemeindekindergarten, erklärte Höck, denn man wolle keinen elitären Kindergarten. „Das Geld ist nicht das Problem, sondern Erzieherinnen zu finden und einen Standort“, betonte er, konnte aber erste Gespräche mit interessierten Erzieherinnen vermelden.



Start im September

Als Standort, auf dem auch der Bauwagen zum Aufwärmen und Mittagessen stehen soll, wurde der „Jungviehhügel“ an der Reuterbühler Straße anvisiert. Die drei Hektar große Fläche befinde sich im Eigentum des KlosterGut Schlehdorf, sei aber durch den Mangel an Wald „nicht der Weisheit letzter Schluss“, räumte Rochlus ein. Starten soll der Waldkindergarten bereits im September mit zunächst 12 Kindern und zwei ErzieherInnen, im zweiten Jahr dann mit 18 Kindern und einer weiteren Betreuungskraft. Als Betreuungszeit sind sechs Stunden von 8 bis 14 Uhr geplant. Nach einer Fragebogenaktion unter 24 interessierten Eltern rechnet Rochus mit Anmeldungen von bis zu 18 drei- bis sechsjährigen Kindern aus Schlehdorf, Kochel und Großweil.



Mögliche Standorte an der Reuterbühler Straße: Eine gemeindeeigene Fläche (links) und das Grundstück des KlosterGut Schlehdorf. © Christine Weikert

„Es wäre wenig Aufwand und viel Gewinn für die Gemeinde“, warb er mit Blick auf die Erweiterung des Betreuungsangebots um ein unterschiedliches Konzept und die Bereitstellung zusätzlicher Kindergartenplätze. Den letzten Punkt griff Bürgermeister Stefan Jocher (WGL) in seinem Plädoyer als erstes auf. Es gebe für September im gemeindlichen Kinderhaus „Schatzkiste“ deutlich mehr Anmeldungen als Plätze frei würden, berichtete er. Beim Kindergarten sind es 19 Anmeldungen für 14 bis 15 freie Plätze, bei der Krippe 14 Anmeldungen für 8 bis höchstens 11 freie Plätze. Beim Blick auf die aktuellen Geburtenzahlen (2019: 17, 2020: 8, 2021: 23) konstatierte Jocher: „Das langt hint‘ und vorn nicht.“



Bürgermeister sichert Unterstützung zu

Gegen einen Waldkindergarten hat der Bürgermeister nichts einzuwenden, ganz im Gegenteil. „Ich fände es gut, wenn es klappt, die Initiatoren sollten unsere volle Unterstützung kriegen“, betonte Jocher. Auch über einen alternativen Standort hat er schon nachgedacht und bot eine 4.500 Quadratmeter große Fläche an der Reuterbühler Straße Richtung Glentleiten an. „Oben Hang, unten flach, ideale Zufahrt für Rettungsfahrzeuge, fünf bis sechs Parkplätze mit Kiesbelag machbar“, pries Jocher den gemeindeeigenen Grund an, der aktuell verpachtet und zum Jahresende kündbar ist.

Die Fläche ist etwa 500 Meter vom Karpfsee entfernt und damit relativ nah am Gewässer. Sicherheitsbedenken für die stets beaufsichtigten Kinder sah darin keiner der Anwesenden. Die beiden Stromleitungen zu beiden Seiten des Areals weisen laut Jocher die erforderlichen Mindestabstände auf. „Wir können ja schlecht das Walchenseekraftwerk abreißen“, fügte er schmunzelnd hinzu.

Einstimmiger Beschluss

Abschließend stimmten die Gemeinderatsmitglieder dem Vorhaben einstimmig zu und zeigten sich offen für einen gedeckelten Defizit-Vertrag. Weil der Start im September zwar „ideal, aber äußerst sportlich“ sei, bot Jocher zudem als Übergangslösung den Kellerraum im Kinderhaus an.



Den vom Landratsamt geforderten Schutzraum für Extremwetterereignisse sieht Jocher in der örtlichen Grundschule gegeben. Die Initiatoren wollen nun als nächstes einen Bauantrag für beide alternativen Flächen einreichen, wie Höck ankündigte, der mit einer Duldung des Kreisbauamts für den „fliegenden Bau“ im Außenbereich rechnet. Interessierte Eltern aus Schlehdorf und Umgebung können übrigens zu den freitäglichen Treffen der Elterninitiative um 15:30 Uhr am KlosterGut Schlehdorf kommen.