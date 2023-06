Blomberg-Maskottchen Edi das Oachkatzl eröffnet Fest und verteilt 50 Freikarten

Buntes Programm: Waldspiele-Festival von 29. Juni bis 2. Juli am Blomberg

Von: Daniel Wegscheider

Freuen sich auf das Waldspiele-Festival: (v.l.) Birta Hohenreiter (Kur- und Tourismusdirektorin), Bürgermeister Ingo Mehner, Blomberg-Maskottchen Edi, Marisa Ginhart (Geschäftsführerin Blomberg Werbe- und Veranstaltungs UG), Manuel Wilke (Blomberg-Koordinator) und Kräuterpädagogin Alex Winzenhöller. © Daniel Wegscheider

Bad Tölz/Wackersberg - Nach der Premiere im vergangenen Jahr startet heuer bereits das zweite Waldspiele-Festival am Blomberg. Von Donnerstag, 29. Juni, bis Sonntag, 2. Juli, werden auf dem Gipfel und unten im Tal wieder zahlreiche Erlebnisangebote für Kinder und Erwachsene angeboten.

Die Natur am Blomberg lädt nicht nur zum Wandern und Verweilen ein. Beim diesjährigen Waldspiele-Festival holt etwa Kräuterpädagogin Alex Winzenhöller „die Wiese auf den Tisch“, wie sie jüngst beim Pressetermin mitteilte. Und um zu zeigen, wie gut diese schmeckt, hat sie Rosenbutterrollen, einen Lauch-Dattel-Aufstrich oder Brennnessel-Kugeln aufgetischt.

Der Blomberg ist nicht nur ein Sportberg, hier kann man auch die Natur erleben

Der Tölzer Bürgermeister griff auch beherzt zu und ließ sich die Kräuter-Häppchen schmecken. „Der Blomberg ist nicht nur ein Sportberg, hier kann man auch die Natur erleben“, sagte Ingo Mehner. „Ich bin von seiner Vielseitigkeit begeistert.“

Vielseitiges viertägiges Programm beim Waldspiele-Festival am Blomberg

Diese „Vielseitigkeit“ wurde in das vier-Tage-Programm der Waldspiele gepackt. „Da ist für jeden etwas dabei“, schwärmte Mehner weiter. Dies unterstrich die Kur- und Tourismusdirektorin Birta Hohenreiter: „Das Programm bietet eine schöne Zeit am Berg für die ganze Familie und älteren Generationen.“



Zusammen mit dem Referat für Tourismus und Kultur hatte Blomberg-Koordinator Manuel Wilke lange an dem Programm für das zweite Waldspiele-Festival getüftelt. Da sei für alle etwas dabei, „vom kleinen Kind bis hin zum Opa“, betonte auch er. „Wir können jede Zielgruppe bedienen.“

Blomberg-Maskottchen Edi das Oachkatzl eröffnet Fest und verteilt 50 Freikarten

Am Donnerstag, 29. Juni, wird Blomberg-Maskottchen Edi das Oachkatzl das Fest um 12. 30 Uhr eröffnen. Der flauschige Nager wird dabei 50 Freikarten für die Fahrt zum Blomberghaus hinauf verteilen. Generell gilt: Gäste zahlen nur die Seilbahnfahrt, der Eintritt für Kurse und die Konzerte ist frei. Einzige Ausnahme ist der Fotoworkshop für 90 Euro mit Profi-Bergfotograf Bernd Ritschel am Samstag, 1. Juli von 13 bis 20 Uhr. Dafür ist auch eine Anmeldung notwendig.



Am Freitag, 30. Juni, wird der Veranstaltungsfokus dann ganz auf die Familie gelegt. Auf der Bühne am Blomberghaus startet um 14 Uhr das Kinder-Yoga und eine Stunde später steht Edi bereit, um Groß und Klein den Entdeckerpfad zu zeigen. Wie Wilke berichtet, ist die Idee für die Waldspiele sogar aus dem Prolog dieser Tour entstanden.

Beim Blombergfest treten verschiedene Bands von „ruhig bis fetzig“ auf

An allen vier Tagen treten verschiedene Bands von „ruhig bis fetzig“ entweder am Blomberghaus oder an der Talstation auf. Für das Schlusskonzert am Sonntag, 2. Juli, (17.30 Uhr) konnte wieder die Musikgruppe „The Heimadamisch“ mit ihren Oberkrainer-Coverversionen bekannter Rock- und Pophits um Schlagzeuger Florian Rein gewonnen werden.



Da sich das Waldspiele-Festvial die Natur auf die Fahnen schreibt, liegt es nahe, auf diese auch zu achten. Laut Veranstalter wird es spätestens ab 21 Uhr auf dem Berg still sein - bis 20 Uhr fährt die Seilbahn. „Dafür geht es dann unten weiter“, berichtete Wilke, „aber nicht länger als naturverträglich“. Konkret: 23 Uhr.

Kein Verschiebe-Termin angesetzt: „Wir ziehen durch was geht“

Apropos Natur: Wie Hohenreiter berichtete, wird es keinen Verschiebe-Termin bei schlechtem Wetter geben. „Wir ziehen durch was geht“, manches könne auch bei Nieselregen stattfinden. Mehner ergänzte: „Da sind wir bereit ein Risiko einzugehen“, aber bei Outdoor-Veranstaltungen sei das eben so.

Auszug aus dem Programm Donnerstag, 29. Juni: Workshop „Gesunder Wald“ (14 Uhr); Kneipp-Tour an der Talstation (16.30 Uhr); Band „Oansno“ am Blomberghaus (19 Uhr); Freitag, 30. Juni: Zumba-Party; „Jan Wannemacher“ an der Talstation (19 Uhr), Samstag, 1. Juli: Naturworkshop Fußcreme; Auftritte der Musikgruppen „Bitte Blizzard“, „Donikkl“, „Campingstuhl“ und „Five Heads“ von 14 bis 16 Uhr; Nachtrodeln am Blombergblitz (19 bis 22 Uhr); DJ „Crew Feta Records“ legt elektronische Tanzmusik auf der Holzbühne an der Talstation auf; Sonntag, 2. Juli: Ab 11 Uhr Frühschoppen am Blomberghaus; Blomberg-Turnfest ab 12.30 Uhr vorm Blomberhaus (Anmeldung erforderlich); Kräuter-Tour mit Alex Winzenhöller von 13.30 bis 15 Uhr. Zudem gibt es an allen Tagen verschiedene Infostände über die Natur, ein Glücksrad sowie ein buntes Kinderprogramm. Und Edi ist freilich unterwegs. Das komplette Programm und weitere Infos gibt es online auf www.der-blomberg.de/waldspiele-festival.