Warten in Kochel: Noch keine Genehmigung für großen Wohnmobil-Stellplatz

Von: Christine Weikert

Teilen

Auch ein Teil des Trimini-Parkplatzes in Kochel soll zu Wohnmobilstellplätzen werden. © Christine Weikert

Kochel - Der geplante große Wohnmobil-Stellplatz in Kochel muss noch warten. Grund ist eine fehlende Genehmigung.

Auch in diesem Sommer waren die offiziellen Stellplätze für Wohnmobile in der Zwei-Seen-Gemeinde regelmäßig ausgebucht. Neu ankommende Reisemobilisten übernachten auf Parkplätzen, an Straßenrändern, auf Feld- und Waldwegen oder gern auch in direkte Seenähe. Ein großflächiger Wohnmobilstellplatz soll die Großfahrzeuge kanalisieren. Dem Bauantrag hatte der Gemeinderat bereits im Januar mehrheitlich zugestimmt. Der Startschuss ist indes noch nicht gefallen, die Zustimmung des Tölzer Landratsamtes steht noch aus.

Baubeginn in den Sternen

Wie Kochels Bürgermeister Thomas Holz (CSU) in der Bürgerversammlung ausführte, ist mit dem Baubeginn das Wohnmobilstellplatzes noch nicht in nächster Zeit zu rechnen. Holz blickte zurück: Anfang 2021 habe der Gemeinderat dem vorgelegten Konzept zugestimmt und die Überlassung der gemeindeeigenen Fläche zu diesem Zweck beschlossen. Im Januar 2022 sei das gemeindliche Einvernehmen für den entsprechenden Bauantrag erteilt worden. Der Bauantrag sei vom Landratsamt noch nicht genehmigt, räumte Holz ein, es gebe wohl noch einige Punkte, die mit dem Bauherrn abgestimmt werden müssten. Wann ein Baubeginn und eine Betriebsaufnahme erfolgen kann, sei daher noch nicht klar.



Rund 90 Stellplätze

Als Bauherr fungiert die Erlanger Bäder- und Thermen-Consult-Gesellschaft, die personell mit der Kristall-Therme Trimini vernetzt ist. Im Plan sind rund 90 Stellplätze vorgesehen. „Ich gehe aber aktuell davon aus, dass sich diese Anzahl aufgrund der Forderungen des Naturschutzes noch reduzieren wird“, eröffnete Holz. Die genaue Anzahl der Stellplätze werde sich im Rahmen des Genehmigungsverfahrens zeigen, erklärte er.

Flexibel für Festzelt

Im nördlichen Bereich werde der Stellplatz so ausgestaltet, dass die Anlagen zurückgebaut werden können, wenn der Platz für den Betrieb eines Festzeltes benötigt werde, versicherte Holz mit Blick auf die örtlichen Vereine. Im südlichen Bereich werden öffentlich zugängliche Sanitärräume untergebracht. „Damit löst sich auch das Problem der bislang fehlenden öffentlichen Toiletten im Bereich der Badewiese an der Triministraße“, betonte der Rathauschef. Dies habe regelmäßig zu einer „unguten Situation“ für die dort ansässigen Sportstätten geführt.