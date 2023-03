Bessere Bedingungen

Wasserwacht Kochel bekommt 122.494 Euro für neue Bootshütte

Von: Max Müller

Bei der Übergabe der Fördersumme: (v.l.) Heinz Eger (Vorsitzender Kreiswasserwacht Bad Tölz-Wolfratshausen), Thomas Holz (Bürgermeister Kochel), Andreas Wüstefeld (Leader-Manager), Johanna Pössenbacher (2. Vorsitzende Wasserwacht Kochel), Andreas Schäfer (BRK-Kreisgeschäftsführer), Hubert Heimisch (Wasserwacht Kochel), Sandra Bürding (2. Technische Leiterin Wasserwacht Kochel), Johann Kölbl (Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten), Anton Simmeth (Vorsitzender Wasserwacht Kochel) und Anton Ortlieb (Vorsitzender Leader). © Max Müller

Kochel – Erfreuliche Nachricht für die Wasserwacht Kochel: Die Verantwortlichen des europäischen Leader-Förderprogramms übergaben eine Summe von 122.494 Euro an die Rettungskräfte. Das Geld wird zweckgebunden für den Bau einer neuen Bootshütte verwendet.

Mit warmen Worten und heißem Tee bekämpften die Anwesenden die eisige Kälte vergangenen Donnerstagmorgen am Kochelsee. An der alten Bootshütte der Kochler Wasserwacht hatte man sich zu einem erfreulichen Ereignis eingefunden. Benediktbeuerns Bürgermeister Anton Ortlieb ( BBV) – Vorsitzender der LEADER-Aktionsgruppe Bad Tölz-Wolfratshausen – übergab einen Fördersummenbescheid von 122.494 Euro an den Vorsitzenden der Kochler Wasserwacht, Anton Simmeth.



Die Kochler Bootshütte, die es seit mehr als 70 Jahren gibt, wurde zuletzt 2021 gesperrt. Grund war laut Simmeth der marode Unterbau: „Der Neubau ist alternativlos.“ Auch der Vorsitzende der Kreiswasserwacht Bad Tölz-Wolfratshausen machte auf die schlechten Bedingungen in der alten Bootshütte aufmerksam: „Wir haben keinen Aufenthaltsraum für die Mannschaft und auch keinen Behandlungsraum für Patienten.“ Das soll sich nun aber ändern. Die alte Bootshütte soll abgerissen und eine neue Wachstation – mit besserer Ausstattung – soll noch 2023 fertiggestellt werden, Die Kosten für die neue Station belaufen sich auf insgesamt 335.782 Euro, förderfähig davon sind 244.989 Euro. 50 Prozent der förderfähigen Summe, also 122.494 Euro werden nun von der Leader-Aktionsgruppe Bad Tölz-Wolfratshausen bezuschusst.

Spenden: Wer für die wachsende Ortsgruppe der Wasserwacht Kochel spenden will, kann dies tun an das Konto des BRK Bad Tölz-Wolfrathausen: IBAN DE13 7005 4306 0000 0012 22 mit dem Verwendungszweck „Unterstützung Wasserwacht Ortsgruppe Kochel“. Mehr Information zur Wasserwacht gibt es online auf dem Facebook-Account „Wasserwacht Kochel am See“.

Bessere Bedingungen

Die neue Wachstation wird unter anderem mit einem beheizbaren Wachraum mit Funkbereich und erweiterter Übersicht über den See ausgestattet. Hinzu kommt ein beheizbarer Sanitätsraum zur Erstversorgung. Die geplante Boots-Slip-Anlage soll den wechselnden Wasserständen entgegenwirken. Auch mehr Lagermöglichkeiten, ein beheizbares WC und eine neue Steg-Anlage sind geplant.



Bürgermeister Thomas Holz (CSU) bedankte sich ausdrücklich bei den Leader-Verantwortlichen für die Unterstützung und bei der Wasserwacht: „Freut mich wieder mit Leader so ein erfolgreiches Ereignis zu feiern. Man sieht wie wichtig die Wasserwacht ist. Wir haben einen riesen See und auch viele Flüsse, wo Leute unterwegs sind.“



Die Leeader-Aktionsgruppe förderte in der Periode 2014 bis 2022 insgesamt 17 Projekte im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen. Das entspricht einer Fördersumme von 2,3 Millionen Euro – hinzu kommen rund 175.000 Euro für Kooperationsprojekte. Zum Abschluss der Fördersumme-Übergabe wünschte Leader-Vorsitzende Anton Ortlieb der Wasserwacht „günstige Baukosten und viel Erfolg“.