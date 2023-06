Weideprojekt „Alpenflusslandschaften“ der Öffentlichkeit in Gaißach vorgestellt

Informierten Interessierte über das Weideprojekt: Joachim Kaschek und Markus Henning (4. und 5. v.l.). Der Tierunterstand war aktuell verwaist, weil die Esel und Ziegen derzeit anderorts „im Einsatz“ sind. © Rainer Bannier

Gaißach - Esel und Ziegen von Biolandwirt Kaspar Fischer aus Gaißach übernehmen den praktischen Teil des Weideprojektes „Alpenflusslandschaften“ der Unteren Naturschutzbehörde.

Gleichsam im amtlichen Auftrag zerbeißen die genügsamen, nimmersatten Vierbeiner in den Isarauen die unerwünschte Verbuschung auf den ehemals ausgedehnten Schotterebenen der Isar und halten so die Flächen frei.

Idee erfolgreich: Darum besteht das Bewertungsprojekt bereits seit drei Jahren weiter

In dem staatlicherseits geförderten Projektzeitraum von 2015 bis 2020 sollten Ziegen und Esel als Landschaftspfleger auf sechs ausgewählten, eingezäunten Flächen diese Entwicklung stoppen und umkehren. Man spricht bei solchen Kooperationen von „Vertragsnaturschutz“. Der Erfolg gab dieser Idee recht, deshalb wird das Beweidungsprojekt weiterhin fortgesetzt.



Joachim Kaschek, Projektverantwortlicher an der Unteren Naturschutzbehörde, und Markus Henning vom Landschaftspflegeverband im Landkreis haben die Beweidung jüngst interessierten Teilnehmern vorgestellt. Besucht wurde eine mehrere Hektar große Teilfläche am westseitigen Isarufer auf Höhe von Bocksleiten. Politisch gehören diese Flächen übrigens zur Gemeinde Gaißach am jenseitigen Ufer der Isar.



Träger aller Weideprojekte auf Staatsflächen an der oberen Isar sind der Landkreis und der Isartalverein. Betreut wird die besichtigte Fläche vom Maschinenring Wolfratshausen und dessen Projektleiter Markus Henning. Er ist – mit Unterstützung durch das Wasserwirtschaftsamt – auch für die Einzäunung des Areals mittels Elektrozäunen zuständig.

Ökologische Diversität an der Isar: Rückkehr von Orchideen und Schlauchenzian

Im Zuge der Beweidung wurde laut Kaschek das „früher offene Landschaftsbild in Teilen wieder hergestellt und die Diversität verbessert“. Davon würden kleinwüchsige Ökosysteme profitieren, die ansonsten im Schatten von Bäumen und Sträuchern verschwinden. Wie gut das funktioniert, konnten Kaschek und Henning mehrfach belegen: in freigelegten, besonnten Bereichen zeigten sie den Teilnehmern viele seltene, wertvolle Pflanzen, zum Beispiel verschiedene Orchideen und den Schlauchenzian.



Weidetiere können das sehr viel besser als jede Mahd, deshalb kommt man ohne die althergebrachte Beweidung nicht aus

„Weidetiere können das sehr viel besser als jede Mahd, deshalb kommt man ohne die althergebrachte Beweidung nicht aus“, betonten Kaschek und Henning mit Hinweis auf die dadurch gewonnene Strukturvielfalt der Flächen. „Und von solchen Biotopen hängt letztlich auch der Fortbestand einer vielfältigen Flora und Fauna ab.“



Daraus ergab sich die praktische Frage nach einem Herdenschutz, damit die Weidetiere nicht eines Tages zum Futter für Beutegreifer werden. Kaschek und Henning betonten, dass „Beweidung und Artenvielfalt so hohe Ziele“ sind, dass man das Projekt dann entsprechend absichern müsse.



„Auch nach Ablauf des geförderten Projektes wollen wir, dass es mit der Beweidung an der Isar weitergeht“, versicherte Kaschek. Das Vorhaben werde mit einem wissenschaftlichen Monitoring begleitet, um den ökologischen Nutzen der getroffenen Maßnahmen bewerten zu können. Rainer Bannier