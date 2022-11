Weltreise: Heilbrunnerin will sich mit ihrer Kunst einen Namen machen

Raus aus dem Alltag

Von Max Müller schließen

Bad Heilbrunn – Egal ob Nine-to-five-Jobs oder trister Arbeitsalltag: nicht jeder passt in diese Arbeitsmodelle oder gesellschaftlichen Konstrukte. Jennifer Kleinert (31) aus Bad Heilbrunn auf jeden Fall nicht. Sie will aus dem Alltag ausbrechen und sich mit ihrer Kunst auf einer Weltreise über Wasser halten.

Der Trend für Aufenthalte und Weltreisen nimmt in Deutschland nicht ab. Vor allem bei Jugend ist der Trend nach Corona stark im Kommen. Was spricht auch dagegen nach einem Schulabschluss erste Erfahrungen im Ausland zu machen und seine Fremdsprachenkenntnisse aufzupolieren?



+ Die Bad Heilbrunnerin Jennifer Kleinert will ihre künstlerischen Werke und Fertigkeiten nutzen, um sich ihren Auslandsaufenthalt auf längere Zeit leisten zu können. © Privat

Bei Jennifer Kleinert aus Bad Heilbrunn sind es jedoch andere Rahmenbedingungen. Die 31-Jährige hüpfte in der Vergangenheit von Job zu Job. „Ich habe versucht mich dem System zu fügen. Das hat mich aber sehr unglücklich gemacht“, so Kleinert im Rundschau-Interview. Ende November will sie sich mit ihrer Kunst in der weiten Welt einen Namen machen.

+ Finanzierung mit Fotos: Auch Naturaufnahmen könnten eine Einnahmequelle der Künstlerin auf Reisen werden. © Privat

„Schiss“ und „Vorfreude“

Nun soll es ins Blaue gehen. Was klingt wie der Anfang aus der Hobbit-Triologie von Peter Jackson, wird für die Künstlerin bald Realität. Von München geht es für Kleinert zu Beginn der Reise nach Chiang Mai (Thailand) – Indonesien, Neuseeland, die USA, Mexico und Kolumbien sollen folgen. Die Bad Heilbrunnerin ist überzeugt, dass ihr Vorhaben funktioniert: Reisen und sich mit ihrer Kunst einen Obolus verdienen. Zwar hat Kleinert ein wenig „Schiss“ aber auch eine gesunde Portion „Vorfreude“ spielen in die Reisevorbereitung mit rein. Sie will ihren Zweiflern zeigen zu was sie fähig ist. Ein Interview über den Ausbruch aus dem Alltag.

+ Ende November geht es mit dem Rucksack auf Reisen. © Privat

Künstler online: Jennifer Kleinert auf Instagram: „__jennergyart__“.

Woher kommt die Motivation für diese Weltreise?

Zum einen musste ich mein Work and Travel in Neuseeland nach sechs Monaten abbrechen wegen Corona. Es wurde ungewollt beendet durch den Virus. Hinzu kommt, dass mir alle nach meinem Abschluss an der Münchner Kunst-FOS gesagt haben, dass sich mit Kunst kein Geld verdienen lässt. Ich habe versucht mich dem System zu fügen, habe im Einzelhandel, in einer Bäckerei, Gastro und Hotellerie gearbeitet sowie eine Ausbildung zur Konditorin gemacht. Der Alltag und die Jobs haben mich unglücklich gemacht, weil das nicht zu meinem Wesen passte. Ich war ausgebrannt. Ich bin eben bunt, brauche die Vielfalt und eine Herausforderung an der ich selbst wachse.

Wie sieht ihr künstlerisches Portfolio aus?

Das ist breit gefächert, obwohl ich es ja erst seit sechs Monaten Hauptberuflich mache. Ich male, zeichne, illustriere, fotografiere, model, schreibe, tanze und singe. Ich habe beispielsweise als Model bei einem Imagefilm für die Kochler Kristalltherme mitgewirkt, aber auch bei einem Fotoshooting für „Bad Tölz – Das Magazin“. Vom Malen überzeuge dich gern selbst: Ich habe Bilder mitgebracht (siehe oben).

Glauben Sie, dass Sie im Ausland von ihrer Kunst leben können?

Ja ich glaube das ist auf jeden Fall möglich. Das muss sich aber jeweils vor Ort entwickeln. Das geht nicht von hier auf gleich. Es wäre auch denkbar künstlerische Leistungen wie Wandmalereien oder Aquarelle gegen Übernachtungsmöglichkeiten oder Essen zu tauschen – oder man gibt einen Tanzkurs in einem Hostel. Muss ja nicht immer bare Münze sein.

Haben Sie Sorgen wegen Sprachbarrieren. Im Norden Thailands spricht wahrscheinlich nicht jeder Englisch.

Ein Bild ist ja ein visuelles Werk. Dafür brauche ich unter Umständen gar keine Sprachkenntnisse.

Was ist ihr Alleinstellungsmerkmal als Künstlerin?

Ich mache viele unterschiedliche Sachen. Aber was alles vereint ist auf jeden Fall der Faktor „bunt“. Ich bin genauso bunt wie meine knallige Kunst.

Haben SIe schon Kontakte im Ausland oder wollen Sie gar nicht auf ein Netzwerk angewiesen sein?

Wenn ich Ausland bin, werden sich die Kontakte schon ergeben.

Was entgegnen Sie Personen, die sagen, dass Sie keinen Biss haben und mit der Weltreise nur vor Verpflichtungen flüchten?

Denen würde ich raten ihren Horizont zu erweitern und über den Tellerrand zu schauen. Mit meiner Kunst und der Weltreise will ich Menschen inspirieren sich zu hinterfragen, ob das noch der richtige Weg ist auf dem sie sich befinden, aber auch mutig zu sein und ihre Komfortzone zu verlassen.