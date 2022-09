Wieder Motorradunfall am Kesselberg: Der Biker (17) hatte noch Glück

Von: Andreas Baar

Der Motorradfahrer war offensichtlich zu schnell auf der kurvigen Strecke unterwegs (Symbolbild). © PantherMedia/Anna_Om

Kochel - Der nächste Motorradunfall am Kesselberg bei Kochel: Ein Huglfinger (17) war wohl zu schnell unterwegs. Er stürzte und kam verletzt ins Murnauer UKM.

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch (7. September) gegen 17.50 Uhr auf der Kesselbergstrecke der B11. Laut Polizei verlor ein 17-jähriger Huglfinger alleinbeteiligt auf der kurvigen Strecke „offensichtlich infolge der der dortigen Streckenführung nicht angepassten Geschwindigkeit“ die Kontrolle über seine Aprilia. Der junge Biker war bergab in einer Rechtskurve unterwegs.

Beim Sturz, bei dem der 17-Jährige über die Gegenfahrbahn in die Schutzplanke rutschte, zog er sich leichtere Verletzungen zu. Der Huglfinger wurde mit dem Rettungswagen in das Unfallkrankenhaus Murnau gebracht. „Der junge Mann hatte großes Glück, dass zum Zeitpunkt des Unfalls kein Gegenverkehr kam. Die Unfallfolgen wären dann weitaus schwerwiegender ausgefallen“, so Steffen Wiedemann, Dienstellenleiter der Polizeistation Kochel.

An der Aprilia wird der Schaden auf circa 1000 Euro beziffert, an der beschädigten Schutzplanke auf etwa 100 Euro.