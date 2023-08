Wilde Überholmanöver: Illegales Motorradrennen am Kesselberg

Von: Andreas Baar

Die Motorradfahrer waren bergabwärts unterwegs und hätten unter anderem verkehrswidrig überholt (Symbolbild). © panthermedia/Alexander kirch

Kochel - Illegales Motorradrennen am Kesselberg: Zwischen Urfeld und Kochel überholen drei Biker wild und bremsen Autos aus. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein Verkehrsteilnehmer hatte am Freitagmittag bei der Polizeistation Kochel angerufen. Er teilte mit, dass es am Kesselberg, zwischen Urfeld und Kochel, ein Rennen dreier Motorräder gibt. Die drei Motorradfahrer waren gegen Mittag bergabwärts unterwegs und hätten unter anderem an verschiedenen Abschnitten verkehrswidrig überholt und stellenweise die hinter ihnen befindlichen Fahrzeuge bis beinahe zum Stillstand zum Abbremsen gezwungen, um dann wieder stark beschleunigen zu können. Der Anrufer hatte einige dieser Vorfälle per Video dokumentiert.

Drei verdächtigte Kräder und deren Fahrer wurden dann im Zuge der polizeilichen Fahndung an der Tankstelle in Kochel kontrolliert und festgestellt. Die Verstöße müssen nun nach Auswertung der Zeugenaussagen und Sichtung des Bildmaterials konkret ermittelt werden, heißt es von der Polizei. Betroffene Verkehrsteilnehmer, die sich zu der genannten Tatzeit am Kesselberg befunden hatten, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Kochel oder der Inspektion in Bad Tölz unter Telefon 08041/76106-273 in Verbindung zu setzen.