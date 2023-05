Winde verhakt sich: Fahrgast bei Unfall an Herzogstandbahn leicht verletzt

Von: Andreas Baar

Teilen

Der Fahrbetrieb an der Herzogstandbahn wird über die Dauer der Reparatur eingestellt. Ein genauer Zeitraum kann laut Polizei zum jetzigen Zeitpunkt nicht genannt werden, © Herzogstandbahn GmbH/Christian Blessing

Kochel - Am Mittwoch (17. Mai) ereignete sich an der Herzogstandbahn ein Unfall. Ein Fahrgast wurde verletzt. Eine Winde hatte sich an einer Stütze verhakt.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei am Mittwoch (17. Mai) an der Herzogstandbahn in Kochel/Walchensee gegen 10 Uhr. Mit einer in der Gondel angebrachten elektrischen Seilwinde sollten, zusätzlich zu den Fahrgästen, Baumstämme ins Tal transportiert werden. Aus bislang ungeklärter Ursache verhakte sich die Aufhängung der Winde an einer Stütze. Aufgrund der wirkenden Kräfte wurde die Gondel erheblich in Bewegung versetzt, ein 27-jähriger Fahrgast aus Nürnberg wurde leicht am Kopf verletzt. Er wurde zur Behandlung in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Die Gondel wurde bei dem Vorfall laut Polizei erheblich beschädigt.

Betrieb für Reparatur eingestellt

Zur Klärung der Ursache wurden die Aufsichtsbehörde, die Seilbahnaufsicht der Regierung von Oberbayern, und ein Gutachter hinzugezogen. Der Fahrbetrieb wird über die Dauer der Reparatur eingestellt, ein genauer Zeitraum kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht genannt werden, hieß es gegen 15.45 Uhr von der Polizeiinspektion Bad Tölz.