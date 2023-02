Klare Worte am Brauneck: Wirtschaftsminister Aiwanger nennt Beschneiung sinnvoll

Besser zuhause in Bayern

Lenggries – Pro Wintertourismus, pro Seilbahnen und pro Maschinenschnee: Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger hat sich beim Pressetermin auf dem Brauneck klar für die bayerischen Wintersportgebiete ausgesprochen.

Nicht gut weg kamen beim Wirtschaftsminister die Kritiker technischer Beschneiung. Entweder sei deren Ziel, Menschen von den Bergen fern zu halten oder die Kritiker seien schlichtweg schlecht informiert, meinte Aiwanger. Der Minister sprach von einer „ideologischen Scheindebatte“. Für ihn bieten Beschneiungsanlagen ausschließlich Vorteile.

So helfe der Kunstschnee, Wärmeperioden zu überbrücken – und erleichtere es die Pisten zu präparieren. Aufgrund des kompakteren Kunstschnees „sind weniger Überfahrten mit der Pistenraupe nötig“, sagte Aiwanger. Geringerer Einsatz, geringerer Energieverbrauch, folgerte der Minister. Das müsse bei der Beschneiung gegengerechnet werden.



Wirtschaftsminister Aiwanger stellt Bedeutung des Wintertourismus heraus

Dass der Energieverbrauch gar nicht so hoch ist, erklärte Brauneck-Geschäftsführerin Antonia Asenstorfer anhand einiger Zahlen. So würden alle deutschen Skigebiete zusammen 42,5 Gigawattstunden verbrauchen, allein der Standby-Betrieb aller elektrischen Geräte in den deutschen Haushalten aber 10.000 Gigawattstunden. Und: Auf einen einzelnen umgerechnet, verbraucht jeder Skigast 16 Kilowattstunden.

„Damit fährt man in einem Mittelklassefahrzeug 22 Kilometer“, ergänzte Harald Gmeiner vom Tourismusverband Oberbayern München. Nicht nur aus ökologischer Sicht hält es Aiwanger für sinnvoll, dass die Bürger in Bayern auf die Piste gehen statt bis Österreich oder weiter zu fahren.

Der Skifahrer lässt mehr Geld da als der Wanderer und der Skitourengeher

Aiwanger stellte auch den ökonomischen Faktor heraus. „Der Skifahrer lässt mehr Geld da als der Wanderer und der Skitourengeher“, sagte der Wirtschaftsminister. Diese Einnahmen seien wichtig für die Region und den Erhalt des touristischen Angebots, das natürlich das gesamte Jahr abdecken soll. Aiwanger sieht auch eine Verpflichtung, der Bevölkerung das Freizeitangebot vorzuhalten. Gerade Skifahren sei „Lebensglück und Lebensfreude“.

Die technische Beschneiung hält er nicht nur „für verantwortbar“, sondern für Aiwanger „wäre es verantwortungslos, nicht zu beschneien“. Zumal der Maschinenschnee in der Regel nachts hergestellt wird, „wenn Strom günstig und oft im Übermaß zur Verfügung steht“.

Energiebedarf in den bayerischen Skigebieten aus Ökostrom und erneuerbaren Energien abgedeckt

Außerdem werde in den bayerischen Skigebieten der Energiebedarf zu drei Vierteln aus Ökostrom und erneuerbaren Energien gedeckt, sagte Aiwanger. Für ihn gibt es „keinen vernünftigen Grund gegen Schneekanonen“. Sie haben einen bedeutenden Anteil daran, dass derzeit so gute Bedingungen in den heimischen Skigebieten herrschen.



+ Über das Snowsat-System in den Pistenraupen ließ sich Hubert Aiwanger von Andreas Öttl (r.) zusammen mit Birgitz Priesnitz (l.) und Antonia Asenstorfer informieren. © Fridolin Thanner

Am Brauneck werden die Pisten mithilfe von Satellitennavigation hergerichtet. Wie das funktioniert, ließ sich Aiwanger in einer Pistenraupe erklären. Das gesamte Gelände ist über GPS erfasst und vermessen. Dadurch ist es im Winter möglich, die jeweilige Schneehöhe unter der Raupe zu erfassen und dem Fahrer anzuzeigen. Der weiß dadurch genau, von wo er Schnee wohin schieben kann und muss für eine gute Piste. Somit ist insgesamt weniger Schnee nötig und die Pistenraupen müssen weniger fahren.

Freistaat fördert Seilbahnen: Für 2023 circa 10 Millionen Euro im Etat eingeplant

Aiwanger sieht die bayerischen Skigebiete gut gerüstet. Für ihn ist klar: „Gut präparierte Pisten garantieren ein verlässliches Schneevergnügen. Davon profitiert die gesamte Tourismus- und Freizeitwirtschaft vor Ort.“ Der Freistaat werde die Seilbahnförderung fortführen, für 2023 sind rund 10 Millionen Euro eingeplant.