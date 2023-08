Wohl zu schnell unterwegs: Biker stürzt auf der Kochler Kesselbergstrecke

Von: Andreas Baar

Der verletzte Motorradfahrer wurde in die Unfallklinik nach Murnau gebracht (Symbolbild). © Symbolfoto: PantherMedia/Simone Bühring

Kochel - Motorradunfall am Kesselberg: Ein Münchner (26) war auf der B11 wohl zu schnell und stürzte in einer Kurve. Er kam in die Unfallklinik Murnau.

Der Unfall ereignete sich am Dienstag (15. August) gegen 12.30 Uhr auf der Kesselbergstrecke der B 11 in Kochel. Nach Polizeiangaben kam ein 26-jähriger Münchner mit seinem Kraftrad KTM in einer längeren Linkskurve laut Spurenlage aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit zu Sturz. Der Biker prallte gegen den rechten Unterfahrschutz der Leitplanke.

Dabei zog sich der Münchner leichtere Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungswagen in die Unfallklinik Murnau gebracht. An seiner KTM, die abgeschleppt werden musste, entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von circa 6000 Euro. Die Schutzplanke wurde zu Lasten der Straßenmeisterei ebenfalls beschädigt. Hier wird von einer Schadenshöhe von rund 200 Euro ausgegangen.

Als Ersthelfer für den Verletzten war die Wasserwacht Walchensee vor Ort. Ebenso die Feuerwehr Walchensee, die auslaufende Betriebsstoffe band und die Verkehrslenkung übernahm.