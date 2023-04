Wohnraumnutzung an der Tölzer Schützenstraße – Tendenz: Verkauf statt Miete

Miet- oder Eigentumswohnungen? Darum geht es beim Rechtsstreit über die neuen Häuser an der Schützenstraße. © Karl Bock

Bad Tölz - Einst war es die Liegewiese des Freizeitzentrums Alpamare. Jetzt stehen dort zwei Häuser mit 25 Wohnungen, die gewinnbringend verkauft werden sollen. Das möchte die Stadt verhindern, der Projektentwickler ging vor Gericht.

Die Verhandlung fand vergangenen Dienstag vor dem Verwaltungsgericht München statt – aber zu einem Urteil kam es noch nicht. Es soll den beiden Partien in den nächsten Tagen schriftlich zugestellt werden. Eine Tendenz zeichnet sich aber schon ab.

Wie Bauamtsleiter Christian Fürstberger in der Bauausschusssitzung mitteilte, rechnet er mit einem Erfolg der Gegenseite. Das würde bedeuten, dass die Swiss Life Asset Managers die bereits weitgehend fertiggestellten und seit geraumer Zeit zum Kauf angebotenen Wohnungen weiterhin teuer (bis zu einer Million Euro) auf dem Markt anbieten kann.



Die Stadt wollte das verhindern. Sie ist der Meinung, dass im fraglichen Gebiet, der Schützenstraße, exakt gegenüber der Asklepios-Klinik, nur Mietwohnungen zulässig sind. Eigentumswohnungen würden, so die Stadt, vor allem neuen Zuzug und Zweitwohnungen bedeuten, die möglicherweise lange Zeit im Jahr leer stehen. Man möchte aber im Kurviertel weiter oder wieder den Tourismus voranbringen.

Um dies zu sichern, hat man bei der Stadt bereits im Jahr 1994 eine Satzung erlassen, die die Aufteilung von Häusern in einzelne Eigentumswohnungen verhindern sollte. Die fand aber offenbar lange Zeit weder im Grundbuchamt ihren Niederschlag noch bei der Bauaufsichtsbehörde, beim Landratsamt. Erst nach dem Hinweis der Stadt wurde man im vergangenen Jahr dort tätig und widerrief die bereits erteilte Genehmigung. Daraufhin wurde vom Bauwerber, der laut eigenen Angaben 2.100 Mitarbeiter in Europa beschäftigt, Klage eingereicht.



Wie Fürstberger am Dienstag ausführte, ging es vor Gericht vor allem um die Frage, ob die Stadträte bei ihrem Beschluss im Jahr 1994 wussten, welche Gebiete betroffen sein würden. Damals wurden in der Sitzung im Rathaus Karten an die Stellwand gepinnt, die Informationen gab es per Papierform (wie heute auch noch). Der Richter wollte es genau wissen, doch es gibt von damals keine exakten digitalen Unterlagen, wie es heute bei Beschlüssen üblich ist. Deshalb zeigte sich Fürstberger wenig optimistisch, ob das Urteil im Sinne der Stadt ausfallen werde. Der Knackpunkt ist und bleibt die Frage, ob die damals erlassene Satzung gültig ist.



Ein Antrag, den damaligen Bauamtsleiter und Vorgänger von Fürstberger, Werner Wurmb, als Zeuge zu laden, wurde vom Verwaltungsgericht abgelehnt. Beide Parteien werden sich also einige Tage gedulden müssen, bis Klarheit herrscht. Karl Bock