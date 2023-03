Zehn Steinböcke werden an Benediktenwand ausgewildert

Von: Max Müller

Frisches Blut: Schweizer Steinböcke finden an der Benediktenwand ihre Heimat. © Felix Klein

Benediktbeuern – Der Steinwild-Population an der Benediktenwand: Forstministerin Michaela Kaniber (CSU) genehmigte die Auswilderung von zehn Schweizer Steinböcken.

„Unserem Steinwild an der Benediktenwand soll es auch in Zukunft gut gehen. Deshalb greifen wir dort der Population gezielt unter die Arme“, so Kaniber zum Start des neuen Auswilderungs-Projekts. Grund für den Zuwachs aus der Schweiz sind wissenschaftliche Studien zu den Steinböcken an der Benediktenwand: Die Gruppe ist zu klein, das Risiko von gravierenden Inzuchtfolgen zu groß. Aufgrund der isolierten Lage ist kein Austausch mit anderen Populationen möglich. Aktive Auswilderung sei daher die einzige Möglichkeit, „um den Genpool aufzufrischen“, heißt es vom Ministerium. Deshalb genehmigte die Forstministerin der Kreisgruppe Bad Tölz des Bayerischen Jagdverbands das Projekt.

Zehn Schweizer Steinböcke aus Wildfängen werden in ihre neue bayerische Heimat entlassen und sollen in rund zehn Jahren wieder unter die wissenschaftliche Lupe genommen werden. Wann das Steinwild in Bayern ankommt, steht laut Ministeriumssprecher Martin Hecht noch nicht fest. Vermutlich soll es jedoch „in der ersten Jahreshälfte“ passieren. Der Steinbock war zu Beginn des 19. Jahrhunderts in Europa fast ausgerottet. Projekte wie an der Benediktenwand sicherten jedoch sein Überleben.