Erste E-Ladesäule in Bad Tölz im Jahr 2015 ans Stromnetz angeschlossen

Zehnte E-Ladesäule in Bad Tölz an Ökostromnetz der Stadtwerke angeschlossen

Von: Daniel Wegscheider

O`zapft is: Bürgermeister Ingo Mehner (l.) und Stadtwerke-Geschäftsführer Walter Huber speisen auf dem Schlossplatz vorm Greiner-Kulturhaus die zehnte E-Säule ins Netz ein. © Daniel Wegscheider

Bad Tölz - „Energiegeladen“ - diese Aussage ziert die neue öffentliche Ladesäule für Elektrofahrzeuge am Schlossplatz vor dem Greiner-Kulturhaus. Sie wurde jüngst von Bürgermeister Ingo Mehner und Stadtwerke-Geschäftsführer Walter Huber offiziell in Betrieb genommen.

In der Kreisstadt entstehen mehr und mehr E-Ladesäulen. Jüngst wurde die mittlerweile zehnte gelbe Säule am Schlossplatz vorm Greiner-Kulturhaus von Bürgermeister Ingo Mehner und Stadtwerke-Chef Walter Huber in Bad Tölz offiziell eingeweiht. „Die Anzahl der Elektroautos steigt, dafür braucht es auch die entsprechende Infrastruktur , erklärte der Bürgermeister beim Pressetermin.

Zu den bereits bestehenden Ladesäulen am Stadtwerke-Parkplatz, Landratsamt, Parkhaus und im Gewerbegebiet Farchet sind seit 2022 insgesamt sechs weitere E-Tankstellen entstanden. E-Auto-Besitzer können somit auch die Ladesäulen am Parkplatz Arzbacher Straße, an der Stadtbücherei und am Sportpark auf der Flinthöhe ihr Fahrzeug mit Strom betanken. Am Landratsamt und bei den Stadtwerken sind zu den beiden bereits bestehenden jeweils eine weitere dazugekommen. Und nun die Neuste am Schloss­platz.

E-Ladesäulen der Stadtwerke haben eine Leistung von jeweils 22 kWh

An den E-Säulen kann der Ökostrom der Stadtwerke getankt werden. Benötigt werden dafür ein Smartphone, um damit den QR-Code zu scannen sowie eine Kreditkarte für die Abrechnung. Derzeit wird ein Preis von 69 Cent pro Kilowattstunde (kWh) plus einer Sessionpauschale von 58 Cent erhoben. Die E-Ladesäulen der Stadtwerke haben eine Leistung von jeweils 22 kWh.



Dafür entfallen in Bad Tölz die Parkgebühren auf den E-Ladeparkplätzen: Die kennzeichneten Vehikel dürfen dort kostenlos für maximal drei Stunden parken – je nach entsprechend ausgeschriebener Höchstparkdauer. Am Schloss­platz etwa ist die erste Stunde frei. „Die Parkdauer muss anhand einer Parkscheibe ersichtlich sein“, erklärte Huber weiter.

Erste E-Ladesäule in Bad Tölz im Jahr 2015 ans Stromnetz angeschlossen

Übrigens: Laut den Stadtwerken wurde die erste E-Ladesäule in Bad Tölz im Jahr 2015 ans Stromnetz angeschlossen. Seitdem sei in der Kreisstadt die Nachfrage nach die Nachfrage nach Elektroautos und nach Lademöglichkeiten stetig gestiegen.



Aber auch die Leistung: „Allein wenn man die getankte Menge von 2019 mit circa 8.500 kWh und jetzt mit rund 70.000 kWh vergleicht, merkt man, wie wichtig der gezielte Ausbau an Ladesäulen ist“, betonte Huber. Daher gilt: „Die zehnte Ladesäule ist ein Meilenstein im Ausbauplan der Ladeinfrastruktur, der kontinuierlich gemeinsam mit der Stadt Bad Tölz weiter entwickelt wird.“