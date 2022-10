Von: Andreas Baar

Benediktbeuern – Annäherung an ein besonderes Instrument: In Benediktbeuern ist die Zither-Ausstellung im Forum Heimat und Kultur angelaufen.

Das erst heuer im Frühjahr im Kloster Benediktbeuern eröffnete Forum Heimat und Kultur des Bezirks Oberbayern soll ein kultureller Begegnungsort sein. Eine besondere Begegnung bietet bis 20. November die Ausstellung „Zither-Größen. Ein Instrument setzt sich durch“ des Zentrums für Volksmusik, Literatur und Popularmusik (ZeMuLi). Das bezirkseigene Zentrum ist eigentlich in Bruckmühl bei Rosenheim zu finden, für die aktuelle Schau wurde aber nach Benediktbeuern ausgewichen. Das hatte zum einen logistische Gründe, weil das eigene Domizil umgebaut wird, zum anderen erreicht man so auch eine „andere oberbayerische Ecke“, wie Elisabeth Tworek, Leiterin der Kulturabteilung des Bezirks, schmunzelnd erklärt. Es ist überhaupt die erste Ausstellung des Ende 2020 aus der Taufe gehobenen Zentrums.

Dafür wurde sich mit der Zither einem besonderen Instrument gewidmet. Ein Instrument, dass durch seine Vielseitigkeit besticht, wie Zentrums-Leiterin Katharina Baur schwärmt. Die Benediktbeurer Schau bietet eine kleine, aber feine Auswahl an Exponaten. Der Besucher wird mitgenommen auf eine informative Reise vom einfachen Melodie- und Begleitinstrument bis hin zum Bestandteil der Kammermusik, von der Volks- bis zur Unterhaltungsmusik, vom Konzertinstrument bis zur massiven Elektrovariante.



Elf Exponate aus eigenem Archivbestand und Privatbesitz finden sich im Forum im historischen Maierhof des Klosters. Schmuckstück ist die Original-Zither von Herzog Max (1808-1888). Der blaublütige Zitherliebhaber habe mit seiner Begeisterung das vorher in Bayern eher unbedeutende Begleitinstrument „fast geadelt“, wie Zentrumsleiterin Baur sagt. Das historische Exemplar ist eine private Leihgabe.



Das Programm

Samstag, 22. Oktober: 19 Uhr. Zither on Tour. Konzert von Studenten der Hochschule für Musik und Theater München. Eintritt frei.

Samstag, 29. Oktober: 19 Uhr. Klingende Zithergeschichte. Die Zitherspielerinnen Lisbeth Genghammer und Petra Hamberger sowie der Schauspieler Josef Pfitzer nehmen mit auf eine Zeitreise. Eintritt frei.

Samstag, 5. November: 19 Uhr. „Das Liebste ist mir der trauten Zither-Spiel“. Literarische Streifzüge zum Zither-Maxl. Historiker und Autor Bernhard Graf gibt Einblicke zum Komponisten und Musikanten Herzog Max. Abendkasse 5 Euro.

Samstag, 12. November: 19 Uhr. „An almarisch G‘sangl und die Zitter dazua“. Sehnsucht nach dem einfachen Leben. Musikalisch-literarischer Abend mit den Musikanten Christoph Kriner und Toni Hornsteiner sowie dem Schauspieler Peter Weiß. Abendkasse 5 Euro.

Sonntag, 13. November: 19 Uhr. Lieder über die Zither – Singstunden mit Leonhard Meixner. Der Volksmusikpfleger des Zentrums stellt passende Lieder vor und lädt zum Mitsingen ein. Eintritt frei.

Samstag, 19. November: 19 Uhr. Finnisage: Neuland – Aktuelle Musik Musik für Zither solo. Zither-Studentin Sarah Luisa Wurmer spielt. Eintritt frei.

Anmeldung für die Veranstaltungen unter Telefon 08062/5164 oder per E-Mail an zemuli@bezirk-oberbayern.de.