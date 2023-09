Zu schnell am Kesselberg: Motorradfahrer (26) stürzt auf der B11 und verletzt sich schwer

Von: Andreas Baar

Teilen

Motorradunfall auf Höhe des Parkplatzes „Schaukurve“: Vor Ort waren von der Feuerwehr Kochel und dem Roten Kreuz circa 20 Kräfte im Einsatz. © Feuerwehr Kochel

Kochel - Zu schnell in die Kurve: Am Kesselberg bei Kochel ist auf der B11 wieder ein Motorradfahrer verunglückt. Der Biker kam schwerverletzt in die Unfallklinik.

Der folgenschwere Verkehrsunfall hat sich am Sonntag (3. September) gegen 13 Uhr auf der Kesselbergstraße auf Höhe des Parkplatzes „Schaukurve“ ereignet. Ein Motorradfahrer aus Tutzing (26) war mit seiner Honda bergaufwärts unterwegs. Laut Polizei stürzte er in der Linkskurve und prallte circa 25 Meter weiter gegen den Unterfahrschutz der dortigen Leitplanke. Wie die Kochler Feuerwehr auf ihrer Facebook-Seite mitteilt, war nach der Alarmmeldung der Biker unter dem Unterfahrschutz der Leitplanke eingeklemmt. Ersthelfer hätten den Verunglückten mit einem langen Ast heraushebeln und befreien können.

Der Unterfahrschutz habe zwar Schlimmeres verhindert, so die Polizei - dennoch erlitt der Biker mehrere Frakturen. © Feuerwehr Kochel

Der Unterfahrschutz habe zwar Schlimmeres verhindert, so die Polizei - dennoch verletzte sich der Mann schwer und erlitt mehrere Frakturen. „Unfallursächlich war eine im Kurvenbereich nicht angepasste Geschwindigkeit“, teilt die Polizeistation Kochel mit. Zudem seidas Krad aufgrund des abgefahrenen Hinterreifens nicht mehr verkehrssicher gewesen.

Hubschrauber im Einsatz

Der schwerverletzte Fahrer wurde nach der Erstversorgung durch einen Notarzt anschließend mit dem Rettungshubschrauber in die Unfallklinik Murnau geflogen. Vor Ort waren von der Feuerwehr Kochel und dem Roten Kreuz circa 20 Kräfte im Einsatz. Die Honda ist ein Totalschaden. Am Krad und der Leitplanke wird der Sachschaden von der Polizei auf insgesamt 8000 Euro geschätzt.

Die B11 war laut Kochler Feuerwehr etwa eine Stunde voll gesperrt. Es kam zu einem erheblichen Rückstau.