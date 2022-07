Zu schnell mit BMW unterwegs: Fünf Verletzte bei Unfall am Kesselberg

Von: Andreas Baar

Teilen

Der Fahrer hatte laut Polizei wegen überhöhter Geschwindigkeit In einer Linkskurve die Kontrolle über seinen BMW verloren. © Wasserwacht Walchensee

Kochel - Nächster Unfall am Kesselberg: Am Sonntag (17. Juli) war ein Münchner auf der B11 zu schnell unterwegs. Am Ende gab es fünf Verletzte.

Am Sonntagabend fuhr laut Polizei ein 28-jähriger Münchner mit seinem blauen BMW auf der Kesselbergstraße. In einer Linkskurve verlor er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der BMW fuhr geradeaus und rutschte einen Erdwall entlang, bis er schließlich durch einen Baum gestoppt wurde. Der Fahrer und die vier weiteren Insassen im Alter zwischen 25 und 28 Jahren wurden dabei leicht verletzt - da sie laut Polizei offensichtlich nicht angeschnallt waren. Sie wurden mit dem Rettungswagen in das Unfallkrankenhaus in Murnau gebracht.

Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 13.000 Euro. Für die Bergung musste die Kesselbergstraße für 30 Minuten ganz gesperrt werden. Bis letztendlich der Wagen abgeschleppt und die Fahrbahn durch die Straßenmeisterei wieder frei gegeben wurde, vergingen insgesamt drei Stunden. Neben dem BRK, einem Notarzt und der Polizei waren auch die Wasserwacht Walchensee und die Feuerwehr Kochel im Einsatz.