Staatlich vorgegebene Rahmenbedingungen hinken hinterher

Landratsamt-Kunden wurden befragt - Ergebnis wurde in Tölz vorgestellt

Über eine hohe Zufriedenheit bei der Bürgerbefragung zu den Bayerischen Landratsämtern freuen sich: (v.l.) Matthias Grund (Ipsos), Landrat Josef Niedermaier (Leiter des Innovationsringes), Landrat Robert Niedergesäß (Ebersberg) und Klaus Geiger vom Bayerischen Gemeindetag © Karl Bock

Landkreis/Bad Tölz – Zeugnisse gibt es nicht nur in der Schule. Im Rahmen einer Bürgerbefragung wurden die Ergebnisse im Tölzer Landratsamt vorgestellt.

14 Ämter von Aschaffenburg bis Starnberg beteiligten sich daran. Die telefonische Befragung von über 5.000 Kunden ergab: 93 Prozent der Bürger und Kunden sind zufrieden mit ihrem letzten Kontakt mit dem jeweiligen Landratsamt. Das für den Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen zuständige Amt in Bad Tölz nahm heuer an der Befragung nicht teil, dennoch wurde das Ergebnis in Tölz vorgestellt, da Landrat Josef Niedermaier (FW)Leiter des Innovationsrings des Bayerischen Landkreistages ist.

Durchgeführt wurde die Befragung von dem börsennotierten Marktforschungsinstitut Ipsos, mit dem die Bayerischen Landratsämter bereits mehr als 50 Mal zusammengearbeitet haben. Es führte über 5.100 Telefoninterviews im Jahr 2022 durch. Die Ergebnisse wurden in Relation zur Befragung im Jahr 2015 gestellt. Damals hatte man eine Bürgerzufriedenheit von 63 Prozent erzielt, heuer sind es sogar 68 Prozent „überzeugte Bürger“, wie Matthias Grund von Ipsos ausführte.

Und da es die Befrager genau wissen wollten, unterscheiden sie sogar zwischen „Außerordentlich“ (23 Prozent) und „sehr zufriedenen“ Kunden (45 Prozent). „Zufrieden“ sind demnach 25 Prozent der Männer und Frauen, die Kontakt mit ihrem Landratsamt hatten, „Weniger zufrieden“ sind fünf Prozent und „Unzufrieden“ zwei von hundert.



Ins Messverfahren einbezogen wurden dabei, so Grund, das Image des Amtes, die Bearbeitung der Kundenanliegen, die Gebäudegestaltung, das Zeitmanagement, die Erreichbarkeit und die Anfahrt zum Gebäude. Mit Ausnahme der Erreichbarkeit wurden alle Parameter gegenüber den Werten vor sieben Jahren übertroffen. Mit am besten abgeschnitten hat das Landratsamt von Ebersberg, dessen Landrat Robert Niedergesäß (CSU) Leiter der Projektgruppe „Service- und Kundenorientierung“ ist.



Staatlich vorgegebene Rahmenbedingungen hinken hinterher

Landrat Matthias Dießl (CSU), ist Präsidiumsmitglied im Bayerischen Landkreistag. Über „Zoom“ berichtete er über die Online-Angebote, die man bei den Landratsämtern noch ausbauen möchte. Hier schränkte Landrat Niedermaier ein, dass bei manchem die vom Staat vorgegebenen rechtlichen Rahmenbedingungen noch hinterherhinken würden. „Vieles muss noch schriftlich passieren.“ Das entspreche nicht mehr den Wünschen der Bürger. Dazu benötige man allerdings auch die entsprechenden technische Ausstattung: „Die Systeme werden aktuell erneuert, hier hat uns Corona einen entsprechenden Schub verliehen.“



Ins Schwärmen kam Niedergesäß beim digitalen Baugenehmigungsverfahren. Das habe den Vorteil, dass die Architekten die jeweiligen Anträge nicht mehr in Papierform und dreifacher Ausfertigung beim Landratsamt einreichen müssen. Das jeweilige Bauvorhaben werde noch am gleichen Tag digital zur jeweiligen Gemeinde weiterleitet.

Dort wird es dann im Gemeinderat behandelt, währenddessen kann die Bearbeitung im Landratsamt weiter gehen. Auch sein Landratskollege Dießl aus Fürth sieht nur Vorteile beim digitalen Bauantrag. Niedermaier berichtete, dass sogar ältere Architekten, bei denen man einen problemlosen Umgang mit der digitalen Welt nicht erwartet hätte, die neuen Möglichkeiten nutzen würden.

Insgesamt bilanzierte Niedermaier zusammen mit den Landratskollegen, dass man mit dem Ergebnis der Bürger- und Kundenbefragung 2022 „sehr zufrieden sein und sich darüber freuen“ könne. Man werde sich darauf aber nicht ausruhen, sondern wolle „noch besser werden“. Ob das möglich ist, werden weitere Umfragen zeigen, die das Marktforschungsunternehmen Ipsos im Auftrag des Bayerischen Landkreistages wohl auch in Zukunft durchführen wird. Karl Bock