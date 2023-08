Zukunft Bauruine in Wackersberg ungewiss – Eigentümer klagt gegen Baustopp

Einen traurigen Anblick bietet die ehemalige Quekllenwirtschaft in Wackersberg, die großteils abgebrochen wurde. © Karl Bock

Wackersberg - Die Zukunft der ehemaligen Quellenwirtschaft in Wackersberg ist ungewiss: Eigentlich sollten dort per kommunalen Beschluss Ferienwohnungen entstehen, doch das Landratsamt verhängte einen Baustopp.

Eine lange Tradition hat die ehemalige Qellenwirtschaft in Wackersberg im Gemeindebereich Sauersberg. Seit zwei Jahren bietet das Gebäude direkt an der Gemeindeverbindungstsraße zwischen Bad Tölz und der Ortschaft nur noch einen traurigen Anblick. Es wurde teilweise abgebrochen, weil der Besitzer vier Ferienwohnungen und eine weitere Wohnung bauen wollte. Dies hatte ihm der Gemeinderat Wackersberg im Jahr 2020 genehmigt.

Das ehemalige Gasthaus selbst steht zwar nicht unter Denkmalschutz, ist jedoch nach Ansicht des Landratsamtes ein prägendes Gebäude. Gerade noch rechtzeitig, bevor es ganz verschwand, verhängte die Tölzer Behörde einen Baustopp, seitdem hat sich nichts mehr getan.

Viele ältere Isarwinkler erinnern sich noch an die ehemalige Quellenwirtschaft, die schon im Jahr 1929 existierte. Legendären Ruf erwarb sie sich in der Zeit von 1964 bis Ende der 80er Jahre, als der bekannte Volksmusikant Toni Klee hier die Creme de la Creme der bayerischen Volksmusik im Oberland versammelte. Klee selbst, der aus Freising stammte, starb heuer im Frühjahr im Alter von 90 Jahren in Sachsenkam. Er hinterließ neben seiner Witwe zwei Kinder, acht Enkel und 12 Urenkel. Bein den Volksmusikanten im Oberland ist er unvergessen.



Ganz in der Nähe der Bauruine hat die Stadt Bad Tölz jetzt eine von 12 Schautafeln des Geokulturpfades aufgestellt. Darauf erfährt der Leser viel Wissenswertes über die Sauersberg-Quelle, deren Wasser lange Zeit in Bad Tölz in der längst geschlossenen Wandelhalle derJodquellen AG ausgeschenkt wurde. Damit begründete sich der internationale Ruf von Tölz als Heilbad im vergangenen Jahrhundert.



Weitere ähnliche Schautafeln, auf denen in Wort und Bild die erdgeschichtlichen und kulturellen Abläufe im Alpenvorland erläutert werden, befinden sich in Bad Tölz sowie am Kirchsee in Sachsenkam.



Wie zu erfahren war, wurde vom Eigentümer gegen den Baustopp Klage eingereicht, ein Verhandlungstermin steht jedoch noch nicht fest. Das Gebäude mit der Adresse Quelle 1 war nach der Nutzung als Wirtschaft zuletzt noch von einer einheimischen Künstlerin genutzt worden. Laut dem damaligen Beschluss im Wackersberger Gemeinderat war angedacht gewesen, das Gebäude neben der Nutzung als Ferienwohnungen auch wieder teilweise der Öffentlichkeit zugänglich zu machen und ein Art Bewirtung in dem ehemaligen Sudhaus anzubieten. Karl Bock