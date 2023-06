Was wird aus dem Josefistift in Bad Tölz?

Teilen

Aus dem Tölzer Pflegeheim Josefistift soll nach dem Neubau und Umzug auf der Flinthöhe ein Seniorenzentrum werden. © Karl Bock

Bad Tölz - Was wird aus dem Tölzer Alten- und Pflegeheim Josefistift an der Bahnhofstraße, wenn das neue Pflegeheim auf der Flint­höhe errichtet ist? Der Arbeitskreis „Seniorenzentrum“ sammelt Ideen.

Was auf dem Gelände des Josefistifts entstehen soll, wurde bislang wenig „konkret als Seniorenzentrum“ bezeichnet. Die Aufgabe des Arbeitskreises wird darin bestehen, ein Konzept zu entwickeln.

Mögliche Vorstellungen für den Tölzer Josefistift: Tagespflege, Quartiertreff, Café, Kita oder Wohungen

Ein paar Ideen gibt es schon: eine Tagespflege, ein Quartier mit Treffpunkt, Mittagstisch und Café, eine Kindertagesstätte als Mehrgenerationen-Angebot, diverse Wohnkonzepte, unter anderem für Pflegekräfte oder die Integration der Caritas-Kontaktstelle „Alt & Selbständig“, die bislang im Franziskuszentrum angesiedelt ist.



All dies zählte Kämmerin Silke Furmanek in der Sitzung auf, „völlig ohne Wertung“, wie sie betonte. Klar ist für sie, die auch den Arbeitskreis leiten wird, dass das jetzige Gebäude des Josefistifts dafür umgebaut werden muss. „In welchem Umfang, wissen wir noch nicht“, sagte sie.

Der Arbeitskreis besteht aus Mitgliedern des Stadtrates und der Stadtverwaltung

Der Arbeitskreis besteht aus den Stadträten, die bislang schon Vertreter im Josefistift-Beirat sind: Bürgermeister Ingo Mehner, Anton Mayer, René Mühlberger (alle CSU), Toni Kollmeier, Johanna Pfund (beide Grüne), Ulrike Bomhard, Michael Lindmair (beide FWG) sowie Michael Ernst (SPD). Von der Stadtverwaltung sind der kommunale Sozialplaner Franz Späth, ein Mitarbeiter des Stadtbauamtes und Kämmerin Silke Furmanek mit dabei.

Bauantrag für das neue Pflegeheim auf der Flitnhöhe soll bis Jahresende vorliegen

Investor des Pflegeheim-Neubaus, der vom Stadtrat im Herbst 2019 beschlossen wurde, ist die Schleich & Haberl GmbH aus Pfarrkirchen. Der Immobiliendienstleister wird Furmanek zufolge voraussichtlich bis Jahresende einen Bauantrag vorlegen. Betrieben wird das Heim, das dann etwa vier Jahre später bezugsfertig sein soll, von der Paritätischen Altenhilfe gGmbH, einer Gründung des Paritätischen Wohlfahrtsverbands Bayern.



Für das Grundstück, auf dem das neue Pflegeheim gebaut wird, erlöst die Stadt als bisherige Eigentümerin zwei Millionen Euro. Das Geld will sie in den Umbau des Seniorenzentrums an der Bahnhofstraße stecken, und zwar als Darlehen an die Josefispitalstiftung, unter deren Dach das Seniorenzentrum betrieben wird.



Dies alles wurde ohne lange Diskussion im Stadtrat einmütig beschlossen. Die neue Arbeitsgruppe soll erstmals heuer im Herbst zusammentreten. Karl Bock