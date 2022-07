Zur besseren Orientierung im Landkreis: Wanderwege künftig einheitlich

Einheitlich in Gelb

Bad Tölz – Damit sich alle Wanderer zurecht finden, gibt es Schilder, die das Ziel des Weges und die ungefähre Zeitdauer der Wanderung anzeigen. Jetzt erfolgt der entscheidende Schritt zur einheitlichen Beschilderung.

Das Ganze sollte möglichst einheitlich sein, damit sich Einheimische wie Fremde damit leicht zurecht finden. So wird bereits seit 2018 an einem Wanderwegekonzept für den südlichen Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen gearbeitet. Ziel ist eine einheitliche gelbe Beschilderung der Wanderwege.



In der jüngsten Tölzer Stadtratssitzung berichtete Kur- und Tourismusdirektorin Brita Hohenreiter, dass die Stadt nun die entsprechenden Schilder für die bisher schon mit 4.000 Schildern gekennzeichneten 1.100 Kilometer Wanderwege bestellen und bedrucken, das erforderliche Baumaterial bereitstellen und die Schilder montieren lassen werde. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 384.000 Euro netto, davon entfallen auf die Stadt 56.000 Euro. Allerdings wird das Leader-Programm der Europäischen Union (EU) die Hälfte der förderfähigen Kosten übernehmen, sodass letztlich noch 38.800 Euro für Tölz zu Buche schlagen werden.



Kartographie des Wandernetztes überarbeitet

Das Wanderwegekonzept ist aber nicht auf Bad Tölz beschränkt, es haben sich aus dem Südlandkreis Lenggries, Bad Heilbrunn, Benediktbeuern, Bichl, Gaißach, Greiling, Kochel, Reichersbeuern, Sachsenkam, Schlehdorf und Wackersberg zusammen getan. In der ersten, bereits beendeten Phase hat die Gemeinde Lenggries die nötigen Ermittlungen übernommen: die Kartographie des Wegenetzes überarbeitet, alle Wege digitalisiert und ermittelt, wie viele Schilder und Tafeln nötig sein werden.

Für die nächste Phase geht der Staffelstab jetzt nach Bad Tölz. In einem Zeitraum von zwölf Jahren muss die Stadt die ausgeschilderten Wege instand halten und die Beschilderung pflegen oder erneuern, will man nicht die in Aussicht gestellten Zuschüsse verlieren. Weitere Partner der Kommunen sind die Brauneck-Bergbahn, die DAV-Sektionen Tölz, Lenggries, Tutzing und München sowie der Alpine Skiclub München.



Maßnahme werde nicht durch Bauhof umgesetzt

Anton Mayer (CSU), Landwirt in Ellbach, fragte, ob Landwirte durch die Maßnahmen Einschränkungen zu befürchten hätten. Dies verneinte Hohenreiter, die Wanderwege existierten ja bereits, sie würden künftig nur einheitlich beschildert. Zweiter Bürgermeister Michael Lindmair (FWG) bezeichnete das Konzept als „Vorzeigeprojekt“, das der gesamten Region etwas bringe. Die teure Maßnahme durch den Bauhof durchführen zu lassen, sei, so Hohenreiter nicht ratsam, da Eigenleistung nicht finanziell gefördert werde und der Bauhof auch gar nicht die entsprechenden Kapazitäten habe. Die Stadt verpflichtet sich, den beteiligten Gemeinden jeweils am Jahresende Abschlagszahlungen in Rechnung zu stellen. Karl Bock