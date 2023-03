Zwischen Kochel und Schlehdorf: Auto überschlägt sich auf Staatsstraße

Die Schlehdorfer Feuerwehr war zur Unfallstelle an der Staatsstraße ausgerückt. © Feuerwehr Schlehdorf

Kochel - Ein Leichtverletzter und ein schwer beschädigtes Auto: Das ist die Bilanz eines Unfalls am Mittwoch (29. März) zwischen Kochel und Schlehdorf.

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 11 Uhr auf der Staatsstraße 2062 im Gemeindebereich von Kochel. Laut Polizei fuhr ein 34-jähriger Kochler mit seinem Opel von Kochel kommend Richtung Schlehdorf. In einer leichten Linkskurve kam der Mann auf Höhe eines Parkplatzes allein beteiligt „aufgrund nicht abschließend geklärter Ursache“ nach rechts von der Fahrbahn ab, heißt es von der Polizei. Nach dem Überfahren eines Verkehrszeichens sowie eines kleinen Baums in der angrenzenden Wiese überschlug sich der Wagen. Dabei zog sich der Fahrer zum Glück nur leichte Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungswagen in das Unfallkrankenhaus Murnau gebracht. Der schwer beschädigte Opel wurde laut Polizei mit einem Schaden von circa 4000 Euro abgeschleppt. An den Verkehrseinrichtungen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 500 Euro. Die Feuerwehr Schlehdorf war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort, sicherte die Unfallstelle und kümmerte sich um die Sicherung des Autowracks.