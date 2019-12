DEL 2 Liveticker: Tölzer Löwen empfangen Frankfurt

Auf ein volles Stadion hoffen die Tölzer Löwen im Heimspiel gegen die Löwen Frankfurt. Alles Wissenswerte zur Partie erfahren Sie an diesem Samstag ab 18.15 Uhr im Liveticker.

Der Vorbericht zum Spiel

Bad Tölz – Mit ihrem 5:2-Erfolg am 2. Weihnachtsfeiertag in Crimmitschau haben die Tölzer Löwen eine veritable Ausgangsposition für eine knallharte Spielwoche geschaffen. Im Heimspiel-Doppel gegen Frankfurt und Dresden geht es in erster Linie darum, den Abstand zum Tabellenkeller zu wahren. Aber auch um ein volles Stadion.

Es steht außer Zweifel, dass die entscheidende Phase der Vorrunde spätestens an diesem Samstag um 18.30 Uhr beginnt. Trainer Kevin Gaudet hofft dabei auf das Mitwirken von Mark Heatley. Der 35-jährige Center soll die dritte Angriffsreihe zu besseren Strukturen verhelfen, zudem seine Routine in kritischen Situationen einbringen. Der Coach hält viel von seinem einstigen Weggefährten – er nennt ihn einen „Krieger“, der zum Tor ziehe, aber auch Schüsse der feindlichen Linien blockt. „Mark ist keiner, der schönes Eishockey spielt.“

Das Spiel erfolgreich zu gestalten, beherrscht Heatley gleichwohl schon. „Viermal Hauptrundenmeister, zwei DEL2-Titel, ein Pokalsieg“, zählt Gaudet die gemeinschaftlich errungenen Meriten aus Bietigheimer Zeiten auf. Ungleich profaner ist hingegen der Grund, warum es jetzt ausgerechnet in Bad Tölz zum Wiedersehen zwischen Schüler und Lehrmeister kommt. „Er war der einzige Spieler auf dem Markt“, sagt Gaudet. „Der einzig bezahlbare.“

Ein nicht unwesentlicher Zusatz im Hinblick auf weitere mögliche Neuzugänge. Nach wie vor ist die Planstelle des Backup-Torhüters aus Sicht der Verantwortlichen qualitativ nicht hinreichend besetzt. Man befinde sich diesbezüglich „weiter auf der Suche“, versichert Gaudet.

An Heatleys bevorstehender Premiere dürfte in erster Linie Philipp Schlager großen Gefallen finden. Für den Kapitän und Doppeltorschützen in Crimmitschau scheint die leidvolle Zeit als Center damit beendet. „Philipp spielt lieber auf Außen, wie fast seine gesamte Karriere über“, erläutert der Coach. Dass der „Dreier“-Block mit Schlager und Stefan Reiter auf Außen fortan über eine enorme Schnelligkeit verfügt, könnte ein willkommener Nebeneffekt sein. Über die künftige Rolle von Christoph Kiefersauer braucht sich Gaudet indes noch keine Gedanken zu machen. Der 21-Jährige laboriert an einer Handverletzung, wegen der auch trotz orthopädischer Hilfsmittel ein Einsatz des Flügelstümers „eigentlich nicht möglich“ ist.

Die Gäste aus Frankfurt rangieren mit einem Spiel weniger in den Knochen knapp hinter den Tölzern. Eine Situation, die wohl auch den Ausfällen in den vergangenen Wochen geschuldet ist. Zuletzt kehrten sämtliche Verletzte wieder zurück, was sich auch in den jüngsten Resultaten bemerkbar machte. „Sie haben ein Big Team, sind auf dem Papier und vom Geld her die Nummer Eins“, stellt Gaudet in Erwartung des „schwersten Spiels der Saison“ klar. Der Schlüssel zum Sieg sei einmal mehr die Disziplin: „Strafen machen müde, das geht mit unserem kleinen Kader nicht.“ Mit zwei kleinen Hinausstellungen – wie es am 2. Weihnachtsfeiertag der Fall war – könnte der Coach freilich leben: „Wir können nicht sagen, wir schießen einfach wieder sechs oder acht Tore.“

Freuen würde sich der 56-Jährige auch über ein ausverkauftes Haus. Die Tölzer Fans seien ohnehin „hervorragend und unser vierter Stürmer“ und könnten in den beiden Heimpartien noch einen drauflegen. Gaudet: „Ich hoffe, sie machen uns noch ein nachträgliches Weihnachtsgeschenk.“