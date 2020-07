Demo in Wallgau, normaler Sommertag am Walchensee

Das befürchtete Chaos blieb aus: Trotz der Demonstration in Wallgau am Samstag und damit verbundener Vollsperrung des Ortes und der Bundesstraße kam es am Walchensee und in Kochel nicht zu einer höheren Verkehrsbelastung oder Stau.

Walchensee/Kochel am See– „Ich würde sagen, es war ein völlig normaler Tag – so wie vor der Corona-Zeit“, sagt Lisa Grünwald von der Wasserwacht. Das Wetter habe sicher auch Anteil daran gehabt, dass nicht so viele Menschen unterwegs waren. Sie sei mit dem Fahrrad nach Wallgau gefahren. Vor dem Ort habe sich schon ein Stau gebildet, etwa vier Kilometer lang, schätzt Grünwald. Dabei handelte es sich nach ihren Angaben großteils um Menschen von weiter weg, die wohl auf der Durchreise waren. Denn die meisten wussten nicht einmal, warum dort die Straße gesperrt war. Die Demonstration selbst empfand Lisa Grünwald als „ruhig und brav“. Viele Menschen seien einfach am Straßenrand gestanden und hätten zugesehen, während zahlreiche Vertreter von Presse, Fernsehen und Polizei vor Ort waren. Die Demonstration in Walchensee im vergangenen Jahr sei größer gewesen, sagt Grünwald.

Es sei ein relativ entspannter Tag am Walchensee gewesen, „es war ja auch kein Badewetter“. Vielmehr seien die Menschen durch den Ort flaniert. Mittags waren noch zahlreiche Parkplätze frei, auch von den Kollegen der Wasserwacht in Niedernach hörte sie, dass die Stellplätze nicht vollends belegt waren. Weil auch kein Wind war, verschlug es kaum Menschen aufs Wasser und es gab keine wirklichen Einsätze.

Autofahrer packen im Stau ihre Picknickdecken aus

Ihr sei aufgefallen, dass sich die Touristen am Walchensee verändert hätten. Viele würden nun erst am Nachmittag anreisen und abends länger bleiben. Die meisten hätten sämtlichen Proviant in Kühlboxen und

-taschen schon dabei. Auf allen Parkplätzen sind laut Grünwald in letzter Zeit immer mehr Wohnmobile zu sehen. „Sogar Zelte werden auf dem Parkplatz aufgestellt“, berichtet die Walchenseerin.

Vermutlich war das auch ein Grund, warum es unter den im Stau vor Wallgau wartenden Autofahrern auch keine große Aufregung gegeben habe, wie Grünwald schildert. „Die haben einfach ihre Picknickdecken ausgepackt und Brotzeit gemacht.“

Auch in Kochel gab es am Samstag keine nennenswerte Belastung. Der Verkehr floss während der Sperrung in Wallgau reibungslos.

Lesen Sie auch:

Umstrittener Plan am Walchensee: Knappes Nein zum Ausweichparkplatz

Ausflügler-Andrang am Sylvenstein: Müll, Feuer und Fäkalien

Wallgau bremst Blechlawine aus