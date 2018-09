Junge Mädchen als Ladendiebinnen

Zwei Mädchen aus Geretsried, 15 und 17 Jahre alt, müssen sich nun wegen Ladendiebstahls verantworten.

Bad Tölz - Zwei Mädchen aus Geretsried, 15 und 17 Jahre alt, müssen sich nun wegen Ladendiebstahls verantworten. Die beiden Teenager wurden laut Polizei am Mittwoch gegen 17 Uhr in einem Supermarkt in Bad Tölz dabei beobachtet, wie sie mehrere Zigarettenpackungen einsteckten und nicht bezahlten. Der Ladendetektiv hielt sie auf und brachte sie ins Büro. Bei der anschließenden Durchsuchung entdeckte der Detektiv zwei weitere Zigarettenschachteln in der Handtasche von einem Mädchen. Daraufhin wurde die Polizei gerufen. Die Beamten fanden dann nochmals zwei Packungen Zigaretten, versteckt am Körper. Und es kommen noch weitere Vorwürfe hinzu: Die beiden Mädchen wurden identifiziert, Ende August in dem Laden auch Kleidung gestohlen zu haben. Die Teenager müssen sich jetzt vor Gericht verantworten. (müh)

