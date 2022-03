„Die Dankbarkeit war überwältigend“ - Freiwillige aus dem Tölzer Land fahren an die ukrainische Grenze

Mit Hilfsgütern im Gepäck ist eine Gruppe aus dem Tölzer Land an die ukrainische Grenze gefahren. © Privat

Freiwillige Helfer aus dem Tölzer Land haben einen langen Weg auf sich genommen und Geld, Lebensmittel und Hygieneartikel für Flüchtlinge an die ukrainische Grenze gebracht.

Bad Tölz – Vom unfassbaren Leid der Menschen in der Ukraine haben sich auch viele Menschen aus dem Tölzer Land berühren lassen und sind aktiv geworden. Sechs Freiwillige haben jetzt mit drei Fahrzeugen und zwei Anhängern 5,5 Tonnen dringend benötigte Hilfsgüter in das über 1000 Kilometer entfernte Kocsord gebracht. Das Dorf im äußersten Osten Ungarns liegt nur 30 Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt. 75 geflüchtete Kinder und ihre Mütter sind dort vorerst im Gemeindehaus untergekommen, leben und schlafen auf engstem Raum ohne jede Privatsphäre. „Von den unglaublich hilfsbereiten Menschen vor Ort werden sie mit dem Allernotwendigsten versorgt“, berichtet Birgit Siegl, eine der Freiwilligen. Weitere Hilfe sei dennoch unbedingt notwendig, denn es gibt keine staatliche Unterstützung.

Weitere Hilfe unbedingt notwendig

Angefahren haben die Tölzer auch ein Waisenhaus und eine Schule in Sarospatek sowie die Grenzstadt Zahony, von wo aus ein großer Teil der Spenden weiter in die Ukraine gebracht wurde. Es handelte sich dabei um Kleidung, Babyartikel, haltbare Lebensmittel, Babynahrung und Hygieneartikel, die in der Tölzer Montessori-Schule gesammelt wurden. Daneben hat die Gruppe auch Geldspenden von Verwandten, Freunden, Arbeitskollegen und Mitgliedern des Rehasportvereins überbracht. „Bei uns konnten sich die Leute sicher sein, dass die Spenden direkt und ohne Umwege ankommen“, erklärte sich Siegl die große Hilfsbereitschaft.

Spenden für Waisenhaus

Das Hilfsprojekt „Rolling Kids“ hat die ungarische Stiftung „Grenzenlose Kinderhilfe“ ins Leben gerufen, eigentlich um Kinder für die Sicherheit im Straßenverkehr zu sensibilisieren. Doch jetzt geht es hauptsächlich darum, Flüchtlingskindern wieder einige Momente von Lebensfreude zu schenken. Ansprechpartner vor Ort war Janosch Mester, der die Hilfen koordiniert und die Tölzer Gäste zu einem ungarischen Abendessen eingeladen hat. Die Dankbarkeit der Menschen in Not sei überwältigend gewesen, berichten die Mitfahrer. Auch Bürgermeister István Földi habe sie begrüßt und ihnen für die Unterstützung gedankt.

Mitfahrer beim Hilfskonvoi waren Birgit Siegl, Henning von Lepel, Wolfgang Strunck, Lukas Fuchs, Rebecca Rogers und Elias Eberl. Die Firma Mittendorfer aus Waakirchen (Landkreis Miesbach) hat einen Crafter unentgeltlich zur Verfügung gestellt, die Tölzer Firma Auer einen Hänger. Angesichts der Freude und Dankbarkeit der Flüchtlinge möchte die Gruppe aus der Region in der Osterzeit nochmals an die ukrainische Grenze fahren. (R. Bannier)