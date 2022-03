Die Jachenau im Netz: Moderner und übersichtlicher

Von: Andreas Steppan

In neuem Gewand präsentiert sich die Internetseite der Jachenau ab diesem Montag. © privat

Die neue Internetseite der Gemeinde Jachenau ist ab diesem Montag abrufbar. Die Struktur ist geblieben, aber vieles ist neu.

Jachenau – Frischer, moderner und übersichtlicher möchte sich die Gemeinde Jachenau im Internet präsentieren. Sonja Eichbichler, Leiterin der Tourist-Info, hat deswegen der Webseite der Gemeinde ein völlig neues Gewand verpasst. Das Ergebnis ist ab Montagvormittag, 7. März, online zu begutachten.

Immer wieder habe es zuletzt die Rückmeldung gegeben, dass der Internetauftritt der Gemeinde nicht mehr ganz zeitgemäß sei, räumt Bürgermeister Klaus Rauchenberger ein. Tourismusexpertin Sonja Eichbichler machte sich deswegen mit Hilfe des „Tölzer Land Tourismus“ daran, den Auftritt umzugestalten.

Übersichtlicher und optisch attraktiver

Wer nun www.jachenau.de aufruft, der sieht auf seinem Bildschirm zunächst eine sehr aufgeräumte Seite mit herrlicher Panoramaaufnahme vom Blick ins Sonnental, dazu groß den Schriftzug „Herzlich willkommen in der Jachenau“. Die Struktur habe sie von der alten Seite übernommen, berichtet Eichbichler – nur dass jetzt alles deutlich übersichtlicher angeordnet und mit bildschirmfüllenden Fotos optisch attraktiver ist.

Auflistung aller Unterkünfte

Wer sich für einen Urlaub in der Jachenau interessiert, kann sich eine Auflistung aller 43 zur Verfügung stehenden Unterkünfte mit Preisen und Bildern anzeigen lassen, deren Standort auf der Landkarte ansehen und die Verfügbarkeit prüfen. Direkt buchen kann man über die Internetseite aber bei den meisten nicht, so Eichbichler. Die Nutzer können aber eine Buchungsanfrage an die Tourist-Info schicken. „Die meisten schauen sich die Unterkünfte auf der Internetseite an und rufen dann direkt beim Gastgeber an.“

Die Internetseite beinhaltet zudem unter anderem einen Veranstaltungskalender, Links zu Zug- und Busfahrplänen, eine Auflistung der örtlichen Wirtschaften und bewirtschafteten Almen sowie eine Vorstellung des Dorfladens. Neu ist laut Eichbichler, dass man den Prospekt mit dem Gastgeberverzeichnis nicht mehr nur bestellen, sondern auch direkt herunterladen kann.

„Unser Walchensee“ ist ganz neu auf der Seite

Auch ein Tagesausflug in die Jachenau lässt sich mit der Internetseite bestens planen. Unter dem Punkt „Aktiv in der Natur“ werden Wander- und Radltouren vorgestellt, und es gibt Infos zum „Kräuter-Erlebnis-Ort“, zu den Loipen oder zum Skilift Mühle.

Bei Einheimischen ist die Internetseite laut Eichbichler ebenso „sehr beliebt“. Sie finden hier verschiedene Satzungen, die Termine der Gemeinderatssitzungen, eine Auflistung der ansässigen Gewerbebetriebe oder – laut Eichbichler stark nachgefragt – den Kirchenanzeiger. An Online-Formularen, mit denen die Bürger bestimmte Behördengänge im Netz erledigen können, „arbeiten wir noch“, sagt Eichbichler.

Ganz neu auf der Seite ist der eigene Unterpunkt „Unser Walchensee“ mit Informationen zu den Parkgebühren, einer Karte mit den Standorten der Parkplätze und den Regeln im Landschaftsschutzgebiet.