Die Lenggrieser Festwoche geht vom 5. bis 15. August

Nach zwei Jahren Pause: Die Lenggrieser Festwoche steht an – vom 5. bis 15. August. (Archivbild) © Lenggrieser Festwoche

Nach zwei Jahren Pause ist es bald wieder so weit: Die Lenggrieser Festwoche findet statt – es gibt Musik, Bier, Tauziehen und vieles mehr. Die Festwoche geht vom 5. bis 15. August.

„O`zapft is!“ – Lange haben die Lenggrieser und ihre Gäste auf das lautstarke Verkünden vom Beginn der Festwoche warten müssen. Zwei Jahre hat die „Zwangspause“ gedauert, doch am Freitag, 5. August, ist es endlich wieder so weit. Erstmals wird Bürgermeister Stefan Klaffenbacher für den Anstich vom ersten Fass des süffigen Gerstensaftes verantwortlich sein. Und die Brüder Peter und Michael Gascha hoffen als Festwirte natürlich, dass in den darauffolgenden Tagen möglichst viel davon durch die durstigen Kehlen der hoffentlich zahlreichen Besucher fließen wird. Auch ein Konzert steht im Veranstaltungskalender. Zu Gast ist am Montag, 8. August, Melissa Naschenweng aus Kärnten. In Deutschland wird die Musikerin mit ihren volkstümlichen Schlagern immer beliebter. Wer sich jedoch kein Ticket im Vorverkauft sicherte, hat Pech gehabt. Der Auftritt von Naschenweng ist seit Wochen restlos ausverkauft.

Ansonsten gehört das erste Festwochenende der Lenggrieser Feuerwehr. Die holt ihr 150-jähriges Jubiläum, das eigentlich schon 2021 hätte gefeiert werden sollen, heuer nach. Festbetrieb ist natürlich auch an den Wochentagen und zwar nicht nur am Abend. So lädt die Gemeinde Lenggries alle Bürger(innen) über 65 Jahre beim Seniorennachmittag zu einer Maß und einem ½ Hendl ein. Und beim Kindernachmittag gibt es verschiedene Schaustelleraktionen. „Die haben glücklicherweise alle bisher die Krise überlebt“ freut sich Festwirt Michael Gascha über deren Mitwirken.

Programm der Lenggrieser Festwoche: 05.08. - 15.08.2022

Zu den Höhepunkten der Festwoche zählt am Sonntag, 14. August, das Landjugend-Tauziehen. Los geht es mit einem Weißwurst-Frühschoppen, ehe ab 14 Uhr die stärkste „Seilschaft“ ermittelt wird. Im Anschluss an die Preisverteilung gastieren „Die 3 Z`widern“ im Brauneckdorf. Da ist Stimmung angesagt.

De 3 Z`widern werden auch bei der Lenggrieser Festwoche dabei sein. © Lenggrieser Festwoche

Anmeldung zum Tauziehen ist ab Freitag, 5. August, in Festbüro möglich. Die Möglichkeit zu einem zünftigen Beisammensein für Arbeitskollegen, Vereinskameraden und sonstigen Gesellschaften besteht beim Tag der Betriebe und Vereine. Auch in diesem Jahr spielt dazu die Musikkapelle Wackersberg wieder schneidig auf. Bei den Kartlern weit über die Gemeindegrenzen von Lenggries hinaus bekannt ist das beliebte Schafkopfturnier (Montag, 15. August). Los geht‘s um 9.30 Uhr und am selben Tag spielt zum Festausklang dann wieder die Blaskapelle Lenggries. Ab 21 Uhr kommt es zur Verlosung der Tombola zugunsten vom Trachtenverein Hirschbachtaler.

Peter und Michael Gascha sowie ihre komplette Mannschaft freuen sich auf eine fröhliche sowie friedliche Festwoche und wünschen allen Besuchern schöne Stunden in Lenggries.

