Reichersbeuern vertraut auf Dieckmann

Ernst Dieckmann bleibt Reichersbeurer Bürgermeister. Mit 78,1 Prozent setzte setzte sich der Amtsinhaber klar gegen Herausforderer Georg Miederer durch, der 21,9 Prozent der Stimmen erhielt.

Reichersbeuern – So richtig in Feierlaune ist Dieckmann allerdings nicht. Zu sehr belastet ihn die Sorge um die mögliche Ausbreitung des Coronavirus in Reichersbeuern. Die Bürger schreckte die Epidemie allerdings nicht vor dem Gang ins Wahllokal ab, wo Hand-Desinfektionsmittel bereitstanden. Die Wahlbeteiligung lag mit 69 Prozent im Bereich wie bei der Wahl vor sechs Jahren. Damals machten sich unter ganz anderen Voraussetzungen 73 Prozent der Bürger auf den Weg zur Wahlurne.

904 Bürger hatten zum einen wegen einer möglichen Ansteckung, aber auch wegen der großen Stimmzettel erst gar nicht versucht, sich in den engen Wahlkabinen mit der Materie auseinanderzusetzen und die Briefwahl genutzt.

Dieckmann mit Ergebnis zufrieden

„Ich bin mit dem Wahlergebnis zufrieden. Ich habe etwa 80 Prozent erwartet. Das ist ein Auftrag weiterzuarbeiten“, sagte das Gemeindeoberhaupt knapp zwei Stunden nach Schließung des Wahllokals. Dass das Ergebnis nicht höher ausgefallen ist, führt er auf die Diskussion um den Standort des Mobilfunkmasten, aber auch auf den Verzicht auf den Bau der Ortsentlastungsstraße bei einzelnen Bürgern der Bahnhofstraße zurück. Mit Blick auf künftige Projekte, steht die Dorferneuerung im Vordergrund. Momentan beschäftigen ihn aber vorrangig die Auswirkungen der Virusepidemie, mit denen man sich am Montag intensiv beschäftigen will. Dieckmann dankte allen Bürgern, die zur Wahl gegangen sind. „Ich werde alles daran setzen, dieses Vertrauen zu rechtfertigen.“

Ernst Dieckmann bleibt Rathauschef in Reichersbeuern

Herausforderer Georg Miederer hat beim Anruf des Tölzer Kurier das Ergebnis der Bürgermeisterwahl erfahren. „Wir sind zufrieden“, antwortet er auf die Anfrage und weist auf die erschwerten Bedingungen im Wahlkampf hin. Das Ziel werde nun sein, „auf die Gesundheit aller zu schauen, dass wir zusammenhalten und auch das Wohl der gefährdeten Menschen im Auge behalten“. Dabei wolle er Bürgermeister Dieckmann „nach unseren Möglichkeiten unterstützen.“ Die Grünen mussten laut Miederer als neue Gruppierung gegen den Amtsinhaberbonus ankämpfen. So gesehen sei das Ergebnis durchaus achtbar.

Miederer bedankt sich für fairen Wahlkampf

Georg Miederer richtete ein herzliches Dankeschön an die Wähler und an alle, die im Wahlkampf mitgeholfen und seine Gruppierung unterstützt haben. Er bedankte sich aber auch bei Ernst Dieckmann, der einen sehr fairen Wahlkampf geführt habe. „Wir werden im Gemeinderat versuchen, auf die Ziele Einfluss zu nehmen, die uns wichtig sind.“ Derzeit habe aber die Gesundheit der Bevölkerung Vorrang.

Günter Platschek

Auch interessant:

Alle Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Bayern

Live-Ticker: Kommunalwahl 2020 im Tölzer Land