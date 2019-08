Digitale Nachhilfe für Tourismus-Betriebe: Darum gibt es im Landkreis jetzt einen „eCoach“

Holger Lortz ist einer der ersten seiner Art in Bayern: Als eCoach berät er, wie Vermieter die Digitalisierung meistern. Die ist für manche ein Buch mit sieben Siegeln.

Bad Tölz – Nur 15 Prozent der 638 Vermieter im Tölzer Land können online gebucht werden. Diese Zahl deutlich zu erhöhen – das ist eine der Hauptaufgaben von Holger Lortz. Der 51-Jährige gehört zu den ersten eCoaches in Bayern. Nach einem halben Jahr im Amt kann der Mitarbeiter von Tölzer Land Tourismus bereits erste Erfolge vorweisen: Als er anfing, waren nur zehn Prozent der Betriebe im Landkreis online buchbar. Trotzdem sagt Lortz: „Es gibt Nachholbedarf.“

Nach wie vor setzten zu viele Vermieter auf Stammgäste. Oder darauf, dass sich der Gast per E-Mail oder telefonisch mit dem jeweiligen Beherbergungsbetrieb in Verbindung setze. „Heutzutage erwartet der Gast aber, dass er sofort online buchen kann“, betont Lortz. Auch deshalb sollte die Homepage auf dem neuesten Stand der Technik sein. In diesem Punkt sieht der Experte in der Region ebenfalls Luft nach oben. Viel zu viele Internetseiten seien nicht responsive. Das heißt, die Darstellung passt sich nicht automatisch an mobile Geräte an. „Das ist ein großes Problem“, sagt Lortz. Denn die meisten Nutzer surften inzwischen mit dem Smartphone im Internet, so der Experte.

Experte sieht neues Gästepotenzial im Internet

Ursprünglich fing Lortz als Tourismus-Fachwirt bei Tölzer Land Tourismus an. Als jede Tourismus-Region Oberbayerns einen Vertreter entsenden sollte, der an der eCoach-Akademie in München in zwei Semestern entsprechend geschult werden sollte, fiel die Wahl fast automatisch auf Lortz. Im Online-Marketing kümmert er sich seit Jahren um die Vermieter in den 21 Städten und Gemeinden des Landkreises.

In seiner Funktion als eCoach kommt Lortz auf Wunsch auch nach Hause und „schaut nach, wo der Schuh am meisten drückt“. Im persönlichen Gespräch zeigten sich die Vermieter dann auch schnell offen für neue Möglichkeiten. „Auf vieles kommt man selbst ja auch gar nicht.“ Lortz betont, dass er nur berate. „Die Umsetzung liegt bei den Vermietern.“ Insgesamt hat der eCoach in den vergangenen sechs Monaten 27 Beratungstermine wahrgenommen und zwei Gruppenseminare geleitet.

Der Experte sieht viel neues Gästepotenzial im Internet schlummern. Dabei könne sich der Landkreis ohnehin nicht beklagen, was die Gästeauslastung angehe. Die sei im Sommer und im Winter bei Schnee sehr gut. Aktuell liege die Auslastung bei über 80 Prozent, schätzt Lortz.

Die Idee mit den eCoaches geht auf eine Initiative des Bayerischen Wirtschaftsministeriums zurück. Zusammen mit Tourismusverband Oberbayern München und dem Hotel- und Gaststättenverband hat die Behörde die Digitalisierungsoffensive „Oberbayern – Echt digital“ gestartet. Eine der wichtigsten Säulen sind neben eLearning-Programmen und Vor-Ort-Workshops die Ausbildung der eCoaches. Neben Lortz haben im vergangenen Februar 16 andere die Ausbildung absolviert. Die eCoaches sollen Orientierung rund ums Thema Digitalisierung im Tourismus bieten, so eine Pressemitteilung.

Kontakt

Wer Interesse an einem kostenlosen Beratungsgespräch hat, kann Holger Lortz per E-Mail (holger.lortz@toelzer-land.de) oder telefonisch unter der 08041/505-213 erreichen.