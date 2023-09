ECT-Nachwuchs kooperiert mit ESC Geretsried: „Ich hoffe, dass beide davon profitieren“

Von: Patrick Staar

Teilen

Mit einem kleinen Kader startet die U17-Mannschaft des EC Bad Tölz am Samstag in die Bundesliga-Saison. © BETTINA KRINNER

Neue Wege geht der EC Bad Tölz in der U17-Bundesliga: Zum ersten Mal kooperieren die Junglöwen mit dem Nachwuchs des ESC Geretsried.

Bad Tölz – „Wir können Spieler nach Geretsried schicken, und die Geretsrieder können Spieler zu uns schicken“, erläutert Klaus Kathan, der Michael Schuster als Trainer abgelöst hat. „Ich hoffe, dass beide davon profitieren und dass uns nie die Spieler ausgehen.“ Der Coach sieht seine Mannschaft nun gerüstet für die Saison, die am kommenden Samstag (17 Uhr) mit dem Heimspiel gegen den ERC Ingolstadt startet.

Zwei Tölzer Nachwuchs-Nationalspieler wechseln nach Salzburg

Der Deutsche Eishockey-Bund lässt es zum ersten Mal zu, dass Vereine im Verbandsbereich kooperieren. Für die Junglöwen kam die Neuregelung zum richtigen Zeitpunkt. Zum einen ist der Kader mit nur 20 Feldspielern arg dünn besetzt, zum anderen wechselten im Sommer die Nachwuchs-Nationalspieler Elias Schunke und Quirin Schlager zu Red Bull Salzburg. Die beiden 15-Jährigen hätten zu jüngeren Spielern im Kader gezählt, erläutert Kathan. „Aber wir hätten sie gut gebrauchen können.“ Ohne die beiden sei der Kader „auf Kante genäht. Ich kann nur hoffen, dass in den ersten zehn Spielen alle gesund bleiben, damit wir unser Saisonziel erreichen.“ Und das lautet Platz vier in der Findungsrunde.

Völlig neuer Modus in der Bundesliga

Diese Findungsrunde ist eine weitere Neuerung in der U17-Bundesliga. Wie in der DNL, wurde auch in der U17-Bundesliga der Modus komplett umgekrempelt. Insgesamt kämpfen in der Süd-Gruppe zwölf Mannschaften in zwei Sechser-Gruppen um den Einzug in die Meisterrunde. Nur die vier besten Teams der beiden Gruppen qualifizieren sich dafür. Die Tölzer bekommen es in der Findungsgruppe 1 mit dem ERC Ingolstadt, dem EV Landshut, den Starbulls Rosenheim, dem EHC München und den Straubing Tigers zu tun. Diese sechs Teams spielen eine Einfachrunde aus, die über den weiteren Saisonverlauf entscheidet. „Es wäre wichtig, dass wir die Meisterrunde erreichen und dort mit den Top-Mannschaften spielen können“,betont Kathan.

Landshut, Rosenheim und Ingolstadt wohl die Top-Teams

Da jedes Jahr der Kader anders aussieht, sei es schwer, abzuschätzen, wer am Ende oben steht. „Wenn man sich die Ergebnisse der Vorbereitungsspielen ansieht, vermutlich die üblichen Verdächtigen“, sagt Kathan. „Also Landshut, Rosenheim und Ingolstadt.“ Straubing, München und Bad Tölz werden seiner Einschätzung wohl um den vierten Platz dahinter kämpfen.

„Es ist eine Freude, mit den Burschen zu arbeiten“

Auch wenn es heuer nur wenige Spieler aus dem Endjahrgang gibt, glaubt Kathan, dass sein Team ähnlich stark wie im Vorjahr ist: „Wir haben wenige Verletzte und Kranke, alle machen engagiert mit, die Trainigsbeteiligung ist super – es ist eine Freude, mit den Burschen zu arbeiten.“ Auch die Vorbereitungsspiele seien erfreulich verlaufen: „Wir wissen, dass wir was reißen können und freuen uns, dass es losgeht.“ Wichtig sei vor allem eines: „Dass wir gut aus den Startlöchern kommen.“