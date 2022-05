„Endlich“ ein Landschaftspflegeverband für den Landkreis - Umweltminister Glauber gratuliert

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber gratulierte zur Gründung des Landschaftspflegeverbands. © arp

Es ist geschafft: Am Dienstagabend gründete sich im Landratsamt der Landschaftspflegeverband. Im Vorstand sind Landwirte, Naturschützer und Kommunalpolitiker gleichberechtigt vertreten. Glückwünsche gab es von Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber.

Bad Tölz-Wolfratshausen – „Endlich“, sagte Landrat Josef Niedermaier und schnaufte durch. Und damit meinte er nicht nur, dass es nach bald einem Jahr endlich gelungen war, einen Termin für die Gründungsversammlung zu finden. Der Landschaftspflegeverband (LPV) hat eine lange Vorgeschichte. „Es war keine einfache Geburt“, sagte Niedermaier. Der Versuch, Landwirtschaft, Naturschutz und Kommunalpolitik gleichberechtigt an einen Tisch zu bringen, scheiterte immer wieder. Auch jetzt sind nur 14 der 21 Landkreisgemeinden mit an Bord. Vor allem im Isarwinkel überwog bei der Entscheidung der Gemeinderäte oft die Skepsis, die aus der Landwirtschaft in die Gremien getragen wurde.

Landrat Niedermaier erleichtert

„Sie sind gesegnet mit einer wunderbaren Naturschönheit“, sagte Umweltminister Thorsten Glauber. Es gebe einzigartige Moore, mit dem Walchen- und dem Kochelsee „zwei Juwelen“, mit dem Sylvenstein „das stärkste Element im Hochwasserschutz“, und die Artenvielfalt im Alpenraum sei mit nichts anderem in Deutschland zu vergleichen. Doch genau diese einzigartige Schönheit sorge auch dafür, dass immer mehr Menschen in die Natur strömen. Eine Tendenz, die durch die Pandemie ein Maß erreicht hat, „das extremst herausfordernd ist“, sagte Glauber.

Er wisse, dass seinerzeit bei der Ausweisung der Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Flächen „viel Vertrauen verloren gegangen ist“, sagte Glauber in Richtung Landwirte. „Es geht darum, dieses Vertrauen Stück für Stück wieder zu erarbeiten. Der Landschaftspflegeverband ist hierfür ein wunderbarer Schlüssel.“ Denn im LPV begegnen sich Landwirte, Naturschutzverbände und Kommunalpolitik „auf Augenhöhe“, sagte Glauber. Jede Gruppe ist mit vier Mitgliedern im Vorstand vertreten. „Und der Umweltminister aus Franken erzählt Ihnen auch nicht, wie Sie Ihre Kulturlandschaft erhalten sollen. Das machen Sie untereinander aus.“

Bayerns Umweltminister Glauber bei Gründungsversammlung im Tölzer Landratsamt

Dass der Weg zum LPV im Landkreis nicht einfach war, daran erinnerte auch Beate Krettinger, Landeskoordinatorin Bayern beim Deutschen Verband für Landschaftspflege. „Aber das ist nicht schlimm. Ab jetzt ziehen wir alle an einem Strang.“ Mit der Gründung werde einer der letzten weißen Flecken und der Landkarte getilgt. Der LPV werde auf alle Akteure zugehen, die bislang schon die Landschaft gepflegt und erhalten haben“, sagte Krettinger. Es warten aber auch sicher viele neue Aufgaben, schließlich gebe es mit den Mooren, Streu- und Buckelwiesen so viele einzigartige Flächen, unter denen bestimmt welche seien, „die noch Pflege brauchen – auch wenn schon viel passiert“.

Tatsächlich habe sich in den vergangenen Jahrzehnten gezeigt, „dass Landschaftspflegeverbände gut darin sind, zusätzliche Fördermittel zu erschließen“, sagte Krettinger. Davon profitieren dann die Landwirte, die vom LPV mit den Pflegemaßnahmen beauftragt werden. „75 Prozent aller beantragten Mittel kommen den Landwirten zugute“, sagte Krettinger. „Mehr als 3000 Landwirte sind Partner der Landschaftspflegeverbände“, ergänzte Glauber.

Der Vorstand: (v. li.) Christian Eiring (Maschinenring), Martin Kiechl (Isartalverein), 3. Vorsitzender Klaus Mair (BBV), Lisa Sappl (Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft), Prof. Wolfgang Goymann (Kreisrat), Ursula Fiechtner (BBV), 2. Vorsitzender Walter Wintersberger (LBV), Vorsitzender Michael Häsch (Kreisrat), Pater Karl Geißinger (Zentrum Umwelt und Kultur) und Friedl Krönauer (Bund Naturschutz). Es fehlen zwei Kommunalpolitik-Vertreter: die Bürgermeister Ingo Mehner (Bad Tölz) und Anton Margreiter (Greiling). © LRA

Der einstimmige Beschluss der Satzung war nur Formsache. Das Papier war umfangreich in verschiedenen Gremien vorberaten worden. Auch die Wahl der je vier Vertreter aus Land- und Forstwirtschaft sowie Kommunalpolitiker erfolgte einstimmig. Tatsächlich gab es auch jeweils nur vier vorher festgelegte Kandidaten.

Friedl Krönauer setzt sich bei Wahl durch

Spannender wurde es bei den Vertretern der Naturschutzverbände. Hier brachte Nikolaus Riesch vom Bauernverband mit Wolfgang Morlang, Vorsitzender des Kreisjagdverbands Bad Tölz, noch überraschend einen fünfter Bewerber ins Spiel. Mit 15 Stimmen landete er aber hinter Friedl Krönauer, Kreisvorsitzender des Bund Naturschutz, der 17 der 26 Stimmen auf sich vereinigte.

Zum Vorsitzenden wurde der Dietramszeller Landwirt und CSU-Kreisrat Michael Häsch gewählt, der die Gründung initiiert und immer wieder vorangetrieben hatte. Seine Stellvertreter sind Walter Wintersberger, Kreis-Chef des Landesbunds für Vogelschutz, und der Münsinger Biobauer und Grünen-Kreisrat Klaus Mair. Im Zuge des Volksbegehrens „Rettet die Bienen“ und dessen Folge sei ihm klar geworden. „dass wir nur untereinander reden, aber nicht miteinander“, sagte Häsch. „Wir müssen Naturschutzverbände und Landwirtschaft an einen Tisch bringen und die Probleme diskutieren.“ Jede Seite fahre Kampagnen, „aber unten kommt wenig raus“, sagte Häsch. „Wir brauchen einen ganzheitlichen Ansatz. Ich freue mich auf kontroverse Diskussionen.“

ad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.