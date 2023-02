Engpässe bei der Post - keine Verbesserung in Sicht

Von: Melina Staar

Problemfall: Die Postbank-Filiale an der Hindenburgstraße. © KB

In Bad Tölz geht nur bedingt die Post ab. In der Hauptstelle an der Hindenburgstraße wurden wegen Personalmangels die Öffnungszeiten eingeschränkt.

Bad Tölz/Lenggries – Die Situation bei der Tölzer Hauptpost an der Hindenburgstraße hat sich noch nicht entspannt. Bereits im vergangenen Herbst hatte es wie berichtet häufig krankheitsbedingte Schließungen gegeben. Mittwochs ist die Post nun überhaupt nicht mehr geöffnet, wie einem handschriftlichen Zettel an der Tür zu entnehmen ist. Da nicht alle Kunden dies wussten, standen viele an diesem Tag vor verschlossenen Türen.

Hauptpost in Tölz: „Eine Verbesserung der Situation ist nicht abzusehen“

„In Bad Tölz haben wir seit Längerem mit Erkrankungen in der Belegschaft zu kämpfen, die wir mit den üblichen Maßnahmen der Personalplanung (Springer, Kolleginnen und Kollegen aus benachbarten Filialen) nicht ausgleichen können“, schreibt Hartmut Schlegel, Mediensprecher der Postbank, zu der die Filiale an der Hindenburgstraße gehört, als Antwort auf eine Anfrage des Tölzer Kurier. Erschwerend komme hinzu, dass die Filiale nicht von einer einzelnen Person betrieben werden könne, da dort das Vier-Augen-Prinzip etwa im Kassengeschäft oder der Paketverwahrung gelte. „Eine Verbesserung der Situation ist nicht abzusehen.“ Daher müsse es auch weiterhin bei den verringerten Öffnungszeiten bleiben. „Wir entschuldigen uns bei unseren Kundinnen und Kunden für alle Unannehmlichkeiten, die sie dadurch in Kauf nehmen müssen“, so Schlegel weiter.

Auch Briefmarkenautomat in Bad Tölz abgebaut

Außerdem ist seit einiger Zeit der Briefmarkenautomat vor der Filiale verschwunden. Hier teilt Schlegel mit, dass Geräte wie das in Bad Tölz nicht mehr hergestellt würden. „Ersatzteile für vorhandene Geräte sind nicht immer zu beschaffen.“ Wenn ein Gerät nicht mehr zu reparieren sei, wie es hier der Fall gewesen sei, werde es abgebaut. „Das Gerät dort war störanfällig und hatte bereits seit Langem das Ende seiner Lebensdauer erreicht.“ Insgesamt sei außerdem schon länger eine sinkende Nachfrage an Briefmarkenautomaten zu beobachten. Viele Kunden würden inzwischen die Online-Frankierung nutzen. Daneben sei es natürlich auch weiterhin möglich, an verschiedenen Standorten Briefmarken „physisch“ einzukaufen.

„Kaufland“-Filiale schließt wegen Umbau - Post soll aber bleiben

Eine Möglichkeit dazu gibt es – wenn die Post an der Hindenburgstraße geschlossen hat – zum Beispiel in der Filiale im „Kaufland“. Wie berichtet sind ohnehin vermehrt Kunden dorthin abgewandert, als es im Herbst zu anhaltenden Schließungen der Hauptpost kam. Wie Sonja Radojicic, Leiterin Regionale Kommunikation der Deutschen Post DHL Group, auf Anfrage mitteilt, werde die „Kaufland“-Filiale weiter „sehr gut angenommen“. Nun steht aber, wie berichtet, eine mehrmonatige Schließung des „Kaufland“ bevor. „Wir sind mit ,Kaufland‘ in Gesprächen, dass die Post während der Umbauphase weiterbetrieben werden und unser postalisches Angebot uneingeschränkt weiter genutzt werden kann“, so Radojicic. „Wir sind hier aktuell zuversichtlich.“ Dem Vernehmen nach soll in direkter Umgebung ein Container aufgestellt werden.

Neue Filiale im Lenggrieser Bahnhof läuft gut

Im November öffnete im Lenggrieser Bahnhof im Geschäft „Klein-Tausendschön“ eine Post-Filiale, nachdem der vorige Poststellenbetreiber seinen Laden samt Postschalter geschlossen hatte. Laut Inhaberin Gerlinde Gerg ist „viel los“. Ihre Kunden kämen großteils aus Lenggries, aber teilweise würden auch Kunden aus Bad Tölz zu ihr geschickt, wenn dort Kapazitäten fehlen. „Es ist ein Hin und Her.“ Noch kann sie den Aufwand alleine stemmen, hofft aber auf Unterstützung der Post, sollte der Kundenzulauf zunehmen.

Schwierig ist teilweise einzig die Verkehrssituation für die Lastwagen der Post. „Aber das wäre auch kein Problem, wenn nicht private Autofahrer immer die Bushaltestelle zuparken würden“, sagt Gerg. Würden sie das nicht tun, hätten die Lastwagen-Fahrer schön Platz, um zu rangieren.

