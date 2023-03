Entwicklung im Schatzkästchen

Schule mit umfangreichen Wahlfächern

Infoabend und Schnuppertage: Die Erzbischöfliche Realschule St. Immaculata öffnet ihre Türen

Schlehdorf – In den Gängen hallt fröhliches Lachen. Mit der Brotzeitbox in der Hand gehen die Kinder nach draußen in die Pause. Die Sonne scheint. Der Himmel ist leuchtend blau, die Berge sind ganz nah. Reif ummantelt die Gräser der umliegenden Wiesen. Keine Frage, die Erzbischöfliche Realschule St. Immaculata in Schlehdorf ist in einer traumhaften Kulisse eingebettet. Charmant ist auch das Innere des Schulhauses. „Wirklich ein Schatzkästchen“, meint Manfred Ilitz, der auch nach über einem Jahrzehnt als Schulleiter von dem Gebäude zu schwärmen weiß, von dem Gebäude, aber auch von dem Leben und Lernen darin. Ende März öffnet die Schule für einen Infoabend ihre Türen, für Schüler und Schülerinnen von morgen und ihre Eltern.

Die Erzbischöfliche Realschule St. Immaculata: Ein Ort der Bildung und der Geborgenheit

„Relativ klein und familiär“, so sieht Manfred Ilitz seine Schule. Eine Schule, in der nicht allein die Bildung im Zentrum steht, sondern auch das Leben, Gemeinschaft, Geborgenheit. Rund 310 Schülerinnen und Schüler sowie über 30 Lehrkräfte zählt die staatlich anerkannte, koedukative Privatschule in der Trägerschaft der Erzdiözese München und Freising derzeit. Pro Jahrgangsstufe werden zwei Klassen auf den Abschluss vorbereitet, und damit auf die Zukunft auf einer weiterführenden Schule oder in einer Berufsausbildung. Pro Klasse werden im Schnitt 28 Jungen und Mädchen unterrichtet. „Wir legen sehr großen Wert auf qualitativ hochwertigen Unterricht“, betont der Schulleiter.

Schnuppertage 21. und am 28. April Am 21. und am 28. April, jeweils von 14 bis 16 Uhr, finden die Schnuppertage statt.

Am 5. Mai zwischen 13.30 und 17.30 Uhr ist die Einschreibung möglich.

Und vom 16. bis 19. Mai findet der Probeunterricht statt. Weitere Infos zur Erzbischöfliche Realschule St. Immaculata sind auf der Website www.realschule-schlehdorf.de zu finden, können aber ebenso im Sekretariat unter 08851 181-300 erfragt werden.

Die Erzbischöfliche Realschule St. Immaculata: Große Vielfalt und ein einzigartiges Modell

Die Qualität endet aber nicht mit dem Schulschlussgong um 12.20 Uhr. Die Realschule bietet jenseits des Pflicht-Stundenplans eine Palette an sportlichen, musischen und künstlerischen Wahlfächern, eine sehr breite Palette, die für jede Leidenschaft etwas bereithalten dürfte. Um nur ein paar zu nennen: Bergsport und Karate, Life-Science und Elektrotechnik, Fische und Bienen, Naturkosmetik und Nähen. „Eine kleine Schule mit vielfältigem Angebot“, fasst Ilitz lächelnd zusammen.

Impressionen der Erzbischöflichen Realschule St. Immaculata

Auch der Musik wird viel Raum gegeben, etwa in einer Band und einer Musikklasse. Gut gelegen ist und kommt der Schule bei gleich mehreren Angeboten der Karpfsee, „unsere biologische Außenstation“, sagt der Schulleiter. An dem Gewässer taucht etwa die achte Klasse in die Pflanzen- und Tierwelt ein. Und dann wären da auch noch die Wahlpflichtfächer. Hier wartet die Realschule mit einer Besonderheit auf: Im Rahmen des „Schlehdorfer Modells“ können Schülerinnen und Schüler zwischen Betriebswirtschaftslehre/Rechnungswesen, Haushalt und Ernährung sowie Werken wählen und zusätzlich Französisch belegen, also die Fremdsprache als Plus-Kurs. Diese Möglichkeit biete keine andere Realschule in der Umgebung, sagt Ilitz.

Die Erzbischöfliche Realschule St. Immaculata: Das Schulhaus, „wirklich ein Schatzkästchen“

Ob man sich nun mit den Grundlagen der Physik oder mit der Gewässerkunde für den Fischerschein beschäftigt, so oder so lernt man hier an einem besonderen Ort. „Wir haben wirklich ein Schatzkästchen von den Schwestern übernommen“, meint Ilitz mit Blick auf das geschichtsträchtige Gebäude. Einst unterrichteten hier Missionsdominikanerinnen. Das Haus wissen auch die Kinder zu schätzen. „Sie passen darauf auf“, sagt der Schulleiter, der große Stücke auf die Schüler und Schülerinnen hält. Schon mehrere Berufsmessen wurden in der Schule abgehalten, dabei können die Schüler und Schülerinnen mit über 20 Firmen aus der Region ins Gespräch kommen und Kontakte für die Zeit nach dem Abschluss knüpfen. Von den Betrieben habe er immer wieder die Rückmeldung bekommen, dass die Schülerinnen und Schüler so angenehm seien. „Das macht mich sehr stolz“, sagt Ilitz.

Nicht verpassen: den Infoabend zum Übertritt in die 5. Klasse am 28. März um 19 Uhr.

Die Erzbischöfliche Realschule St. Immaculata: Spiritualität, ein Pfeiler der pädagogischen Arbeit

Die Schule aber ist nicht nur ein Schatzkästchen, sondern auch eine spirituelle Stätte, allein schon der Vergangenheit wegen. Eine Vergangenheit, die weiterleben darf. „Spiritualität ist ein wichtiger Pfeiler“, betont Ilitz. Gottesdienste, Besinnungstage, Morgengebete, Martinsfeste oder auch Maiandachten stärken das Zusammengehörigkeitsgefühl in der Schulfamilie. Im Stundenplan wird die christliche Lehre im katholischen und im evangelischen Religionsunterricht vermittelt. Getauft sein muss ein Kind, das die Schule besucht, nicht. „Alle Konfessionen sind willkommen“, betont Ilitz. Im vergangenen Dezember feierte die Schule zum ersten Mal ihren Namenstag. Der St. Immaculata-Tag, eine Idee von Konrektorin Sylvia Geiger, wurde mit Ständen mit weihnachtlichen Geschenken, die von der Schülerschaft gefertigt worden waren, und mit kulinarischen Köstlichkeiten, darunter Fladenbrote gebacken vom Elternbeirat, begangen. In der Kirche erklangen Musikdarbietungen der Schüler und Schülerinnen und ein Taizé-Gebet. Der Großteil der Einnahmen kommt sozialen Projekten, etwa der Ukraine-Hilfe, dem Tierschutz oder der Kinderkrebshilfe, zugute.

Die Erzbischöfliche Realschule St. Immaculata: Schulischer Erfolg und persönliche Entwicklung

Das Schulhaus und das Drumherum sind aber nicht die einzige Wirkungsstätte der Kinder und Jugendlichen. Auch abseits des Unterrichts möchte man die persönliche Entwicklung der Schülerinnen und Schüler zu kreativen, kritischen, toleranten und eigenverantwortlichen Menschen fördern. Das Schuljahr ist daher gespickt mit Exkursionen, Ausflügen und an den Jahreszeiten orientierten Feierlichkeiten. Jeder Jahrgang wird bereichert: Schullandheim in der fünften Klasse, Wintersportwoche in der siebten Klasse, Karpfsee-Projekt in der achten Klasse, Compassionspraktikum in der neunten Klasse und Studien- und Abschlussfahrt in der zehnten Klasse.

Die Erzbischöfliche Realschule St. Immaculata: Informieren, schnuppern, proben

Kinder und Eltern, die das Schulleben in Schlehdorf kennenlernen möchten, sind herzlich eingeladen, an dem Infoabend zum Übertritt in die 5. Klasse am 28. März um 19 Uhr teilzunehmen. Zwei wichtige Informationen schon einmal vorweg: Frischeingeschulte sind in Schlehdorf nicht auf sich allein gestellt, TutorInnen stehen ihnen zur Seite und gestalten das erste Realschuljahr mit Feiern mit. Auch hat jede fünfte Klasse gleich zwei Klassenlehrer. Am 21. und am 28. April, jeweils von 14 bis 16 Uhr, finden dann die Schnuppertage statt. Am 5. Mai zwischen 13.30 und 17.30 Uhr ist die Einschreibung möglich. Und vom 16. bis 19. Mai findet der Probeunterricht statt. Weitere Infos zur Erzbischöfliche Realschule St. Immaculata sind auf der Website www.realschule-schlehdorf.de zu finden, können aber ebenso im Sekretariat erfragt werden. Auf der eigenen Instagram-Seite werden außerdem Einblicke in das Schulleben gewährt, Einblicke in die große Gemeinschaft der kleinen Schule.

Kontakt

Erzbischöfliche Realschule St. Immaculata

Kirchstraße 6

82444 Schlehdorf

Telefon: 08851 181-300

E-Mail: rs@realschule-schlehdorf.de

Web: www.realschule-schlehdorf.de

Instagram: rs_st_immaculata