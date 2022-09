Erzbischof feiert mit Lenggriesern Jubiläum

Teilen

Unter einem festlichen gelb-weißen Fahnentuch zelebrierten (v. li.) die Geistlichen Diakon Walter Schwind, Pater Josef Wasensteiner, Kardinal Reinhard Marx und Ortspfarrer Josef Kraller den Festgottesdienst in der Pfarrkirche St. Jakobus. © Hias Krinner

Beim Festgottesdienst mit Reinhard Marx in Lenggries erinnerte der Erzbischof an Jakobus als Pilger-Patron und sprach über den Faktor Zeit.

Lenggries – „Ein Haus voll Glorie schauet weit über alle Land“: Mit diesem bekannten Lied begann am Sonntagvormittag der Festgottesdienst zum 300-jährigen Bestehen der Pfarrkirche St. Jakobus in Lenggries mit Erzbischof Reinhard Kardinal Marx. Die gelb-weiße Kirchenfahne am Turm kündete ebenso wie im Innern ein in weiten Bögen von der Decke hängendes gelb-weißes Fahnentuch vom großen Festtag der Pfarrgemeinde.

Regenschauer am Morgen verhießen zwar für den Kirchenzug nichts Gutes, doch schließlich war es nur ein leichtes Tröpfeln, als sich Geistlichkeit, Tambours und Musikkapelle, die Schützenkompanie und die Abordnungen der Ortsvereine durch die Marktstraße und unter dem Festgeläut der Kirchenglocken auf den Weg machten, um dann in die Kirche einzuziehen.

Pfarrer Josef Kraller hieß die Besucher willkommen. 300 Jahre seien nun vergangen, so Kraller, seit der damalige Bischof Johann Franziskus Eckher von Freising die neuerbaute Kirche geweiht habe. In Verbindung mit dieser Feierlichkeit sei seinerzeit zugleich eine große Schar junger Menschen gefirmt worden.

Vielzahl von Aktivitäten

Um dem Jubiläum in der Jetztzeit gebührende Aufmerksamkeit zu schenken, habe es in den vergangenen Monaten eine Vielzahl von Aktivitäten gegeben. Zum geistlichen Einstieg in das Jubiläumsjahr habe Weihbischof Wolfgang Bischof im September vorigen Jahres hier einen Eröffnungsgottesdienst gefeiert. Die Kirche sei eine Gebetsstätte, „in die wir immer wieder eingeladen sind, um zu beten, zu bitten und zu empfangen.“

Am Brauneck leuchteten die Jubiläums-Ziffern. © Hias Krinner

Erzbischof Marx knüpfte in seiner Predigt daran an. Der heilige Jakobus, Patron der Pfarrkirche, sei in der Heiligenverehrung der Patron der Pilger. „Pilgern, das bedeutet unterwegs sein, einmal hier, einmal dort – das ist auch ein Bild für den modernen Menschen. Urlaubsreisen zum Beispiel sind für viele Menschen selbstverständlich geworden.“

Der Faktor Zeit, aus der man sich nicht lösen könne, sei eine „geheimnisvolle Wirklichkeit“, die Veränderungen mit sich bringe. In diesem Wandel sei diese Kirche ein Zeichen für Beständigkeit. „Auch wenn sie nur eine Hülle, ein Symbol des Glaubens ist.“

In der Kirche erklingt die festliche „Missa Brixinensis“ von Stefan Trenner

Die Kirche sei eine Einladung an jeden, nach dem Jesuswort an alle Mühseligen und Beladenen, an alle Suchenden, aber auch zum Danken. Die Kirche sei eine Stimme, die den Menschen rufe, „auch wenn diese Stimme heute oft nicht mehr gehört wird. Das mag jeder für sich entscheiden“, so Marx. Nicht nur der Mensch solle Gott suchen, die Kirche sei überdies ein Zeichen für die Suche Gottes nach den Herzen und der Liebe der Menschen, nach den Verlorenen. Für all diese Anliegen werde die Lenggrieser Pfarrkirche weiterhin eine offene Stätte bleiben, unterstrich Pfarrer Kraller.

Beim Festzug in Richtung Mehrzweckhalle waren zahlreichen Gemeindemitglieder dabei. © Hias Krinner

Musikalisch gestaltet wurde der Gottesdienst vom örtlichen Kirchenchor, Orgel und Bläsern unter der Leitung von Alexander Pointner mit der festlichen „Missa Brixinensis“ von Stefan Trenner. Als Co-Zelebranten wirkten Pater Josef Wasensteiner und Diakon Walter Schwind mit.

Zum Ende richtete Kraller noch viele Dankesworte an die Organisatoren, Mithelfer und Unterstützer während des Jubiläumsjahres, insbesondere an Kirchenpfleger Peter Dichtl, bei dem viele Fäden zusammengelaufen seien. Draußen vor der Kirche St. Jakob erwies dann die Antlaßschützenkompanie dem Erzbischof mit einem donnernden Salut die Ehre, bevor es bei auflockernder Bewölkung und trockenen Fußes im Festzug zur Mehrzweckhalle ging.

Dort hatte die örtliche Landjugend zum geselligen Pfarrfest mit verschiedenen Angeboten für die Kinder angerichtet. Die Blaskapelle sorgte dabei mit für einen unterhaltsamen Ausklang des Lenggrieser Jubiläums-Festtages.

Rosi Bauer

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.