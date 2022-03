Kleines Kunstwerk im Ellbach zerstört

Merkel-Figur ist kaputt

Von Patrick Staar schließen

Die Merkel-Figur von Georg Lohmann, die im Ellbach schwamm, ist mit Steinen beworfen worden. Ein Spaziergänger entdeckte das zerstörte Kunstwerk.

Bad Tölz – Der Tölzer Bastler Georg Lohmann hat immer wieder das Gschau mit seinen beweglichen Figuren, die er in der Isar und im Ellbach schwimmen lässt. Regelmäßig werden seine Kunstwerke jedoch Opfer der Zerstörungswut.

Kein langes Leben hatte eines seiner jüngsten Werke: Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel, die mit Koffern auf einem kleinen Plateau sitzt und die Deutschland-Fahne schwenkt. Unbekannte zertrümmerten die Figur nahe dem Freibad Eichmühle nun mit Steinen. Die Überreste schwammen davon, bis sie ein Spaziergänger ein Stück entfernt entdeckte und aus dem Wasser fischte. Nur Merkels Koffer bleibt verschwunden. „Klar ist das ärgerlich“, sagt Lohmann. Überrascht sei er jedoch nicht: „Jeder weiß, dass ein Prozent der Bevölkerung komplett verblödet ist, da kann man nichts dagegen machen.“

+ So sah die Figur aus, bevor sie zerstört wurde. © Pröhl/A

Man könne nur mutmaßen, welche Motive der Täter hat. Bemerkenswert sei jedoch, dass die benachbarten Entenfamilien-Figuren unbehelligt geblieben sind. An eine Anzeige habe er noch nie gedacht: „Nach einem Unbekannten suchen – das ist doch sinnlos. Die Polizei hat wirklich Wichtigeres zu tun“, sagt er. Vorerst will Georg Lohmann nur noch in der Isar Figuren aufstellen, „denn da ist bislang noch nie was passiert“. Aktuell schwimmt dort eine Kardinal-Ratzinger-Figur.

Der Künstler entwirft auch eine passende Mechanik für seine Figuren

Lohmann arbeitet im Normalfall zwei Tage lang an einem neuen Kunstwerk und entwirft auch eine dazu passende Mechanik. Die Figuren baute er schon seit etlichen Jahren für den Eigenbedarf. Während der Corona-Pandemie kam ihm die Idee, sie in Ellbach und Isar auszustellen. Sein Leitgedanke: „Ich wollte in diesen traurigen Zeiten etwas Schönes machen und für einen Lichtblick sorgen.“ Zu sehen waren unter anderem schon ein kleiner Pinguin, der seine Flügel bewegt, der Engel Aloisius, der an seiner Harfe zupft, ein Angler, der seine Angel auswirft und Donald Trump, der auf- und untertaucht.

