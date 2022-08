„Fishbones“ begeistern beim Oach-Festival

Von: Ines Gokus

Teilen

Auftritt in der Heimat: Die „Bananafishbones“ waren der Hauptact des Open-Air-Festivals in der Eichmühle. © arp

Die Tölzer Kultband „Bananafishbones“ begeistert beim Oach-Festival in Bad Tölz 1000 Fans. Dabei bricht sie auch einen Fluch.

Bad Tölz – Der Samstag gab sich trüb und nieselig, und so manch banger Blick wird tagsüber zur Wetter-App gewandert sein: Gibt es Regen? Oder trifft die „Oach“ gar der Fishbones-Fluch, und es stürmt und gewittert wie im vergangenen Jahr? Nein, alles war gut, alles blieb trocken. Dieses Jahr konnte der Haupt-Act des „Oach-Festivals“, der Auftritt der „Bananafishbones“, unbehelligt über die Bühne gehen – und das haben rund 1000 Besucher und die Band ordentlich gefeiert.

Für beste Unterhaltung sorgte am Freitag Kabarettist Martin Frank vor etwa 800 Zuschauern. © Hias Krinner

Rund zweieinhalb Stunden ging auf der Wiese des Tölzer Freibads die Post ab. Schon der Abend zuvor mit dem Kabarettisten Martin Frank war mit etwa 800 Zuschauern ein voller Erfolg, auch wenn es da ganz zum Schluss dann doch zu regnen begann.

Veranstalter des Festivals waren die Stadtwerke, die das Event bereits zum dritten Mal organisierten. Die Planungen liefen seit vergangenem Sommer. „Wir freuen uns, dass wir euch auch mal kulturelle Energie liefern können“, begrüßte Stadtwerke-Chef Walter Huber die Musikfans, bevor er die Bühne für die Vorband „Brass da la Vista“ freigab, die mit eigenen Liedern und Coversongs in ziemlich coolem Sound gut vorheizte. Mit der Kurkonzert-Distanz zwischen Bühne und Bankreihen mussten die Leute allerdings erst mal warm werden. Später wurde der Platz zum Tanzen ausgiebig genutzt.

Ein wenig schizophren fühlte sich Fishbones-Sänger und Bassist Sebastian Horn, so sagte er vor dem Auftritt augenzwinkernd, denn am Donnerstag war er mit Dreiviertelblut, am Freitag mit der Formation „Bavaresi“ und jetzt, am Samstag, mit den Fishbones unterwegs. Und das sind drei völlig unterschiedliche musikalische Angelegenheiten.

Noch dazu ist ein Auftritt in der Heimatstadt immer aufregend – auch wenn im eher gemütlichen Eichmühlbad vielleicht der Hauch von Hollywood fehlte, den der Auftritt der Fishbones als Vorband von Johnny Depp kürzlich auf dem Münchner Tollwood-Festival umweht haben mag.

Ein bisschen roter Teppich wurde allerdings für Fishbones-Drummer Florian Rein ausgerollt: Er bekam – für ihn überraschend – von Bürgermeister Ingo Mehner sowie den Stadträten Ulrike Bomhard, Richard Hoch und Michael Ernst den „Tölzer Löwen“, einen Kulturpreis der Stadt, verliehen. Der wurde erst zum sechsten Mal überhaupt vergeben, und Rein hatte das Gremium mit dem, „was er auf die Beine stellt und seinem ehrenamtlichen Engagement“ in Sachen Musik überzeugt. „Mann, Ingo, jetzt habt’s mi sauber erwischt, und das vor dem Auftritt“, sagte Rein verblüfft.

„Es ist so schön, hier zu sein“

Die „Fishbones“ waren in ausgelassener Stimmung an diesem Abend. Nach dem unwetterbedingten Abbruch des Festivals im vergangenen Jahr war nun alles in den sprichwörtlich trockenen Tüchern. Mit „Hello“ und „I like a lot“ legten sie los und mit ihnen das hüpfende, singende, armeschwenkende Publikum, das von Sekunde eins an voll dabei war. „Lauter coole, freundliche Leute hier“, rief Sebastian Horn begeistert, „es ist so schön, hier zu sein.“

Lange Zeit hatten die Tölzer auf ihre „Fishbones“ verzichten müssen. Und jetzt gab es auch noch ein echtes Mitmachkonzert ohne starre Stuhlreihen und viel Platz. Es zeigte sich wieder einmal, was für eine generationenübergreifende und treue Fangemeinde die Horn-Brüder und Florian Rein in über drei Jahrzehnten um sich geschart haben. Die reicht von Kindern bis zu den Großeltern. Das ist ja das Schöne daran, und es macht sie einfach aus.

Beste Stimmung auch ohne Freibad-Wetter herrschte beim Publikum des dritten „Oach-Festivals“. Rund 1000 Zuschauer feierten am Samstagabend die Tölzer Band „Bananafishbones“. © arp

Dass sie wirklich eine geniale Live-Band sind, zeigte sich, als es bei Peter Horn zu einer längeren Bastelpause an seiner Gitarre kam. Ein improvisiertes, vielstrophiges Dankeschön-Lied an so ziemlich alles und jeden wurde mit großem Enthusiasmus bejubelt. Was genau das technische Problem mit dem Instrument war, blieb im Unklaren, aber hinterher fehlte es an nichts – zumindest nicht den Zuhörern.

Mit dem Kulturpreis „Tölzer Löwe“ überraschten Bürgermeister Ingo Mehner (2. v. li.) sowie die Stadträte Ulrike Bomhard, Richard Hoch und Michael Ernst (re.) den „Fishbones“-Schlagzeuger Florian Rein (Mi.). © arp

Mit „Jimmy Corrigan“, „Snowflakes“, „Guinea Pigs“, „Rumble“, „Road to nowhere“ und noch so einigen anderen „Fishbones“-Klassikern brachte die Band die Stimmung zum Kochen, und irgendwann zeigte sich sogar noch ein kleiner Streifen Sonnenuntergang über den Baumwipfeln – es hätte schöner fast nicht sein können.

Am Sonntag war Familientag

Nach den angekündigten 21 Liedern – wer will da schon kleinlich mitzählen – forderte das Publikum lautstark vier Zugaben ein. Nach einer Country-Version von „I love Rock’n’Roll“ kam es zum bandüblichen Showdown mit „Come to sin“, denn ohne das geht man nach einem „Fishbones“-Konzert nicht nach Hause.

Zum Abschluss des Festivals in der „Oach“ wurde am Sonntag zum Familientag eingeladen. Auch wenn am Sonntag nicht unbedingt Badewetter war, gab es für die Kinder und die Erwachsenen ein buntes Programm mit den Schauspielern Stefan Murr, Johanna Bittenbinder und Heinz-Josef Braun, die ihre unterhaltsame Geschichte vom „Käfer Mary“ zum Besten gaben. Am Nachmittag spielten die Nachwuchsbands der Musikschule Trommelfell.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.