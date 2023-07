„Folkshilfe“ im Lenggrieser Festzelt: „Quetschn-Synthi-Pop“ im August

Live-Auftritt der österreichischen Band „Folkshilfe“ © Folkshilfe

„Folkshilfe“: Erfolgreiches österreichisches Pop-Trio mit einzigartigem ‚Quetschn-Synthi-Pop‘ Sound hat am Montag, dem 7. August ab 19 Uhr im Lenggrieser Festzelt ihren Auftritt.

Das österreichische Pop-Trio „Folkshilfe“ erlebte in den letzten Jahren großen Erfolg mit erfolgreichen Alben, Radio-Airplay und ausverkauften Konzerten. Das Trio aus Paul, Gabriel und Florian bezeichnet ihr Genre als „Quetschn-Synthi-Pop“.„Quetschn“, ist im süddeutschen Sprachraum bekanntlich der gebräuchliche Ausdruck für die steirische Harmonika. Im Falle der „Folkshilfe“ ist im Bassteil der Harmonika ein Synthesize hineingebaut, so ergibt sich ein voller Sound.

Musikalisches Highlight: „Folkshilfe“ begeistert im Lenggrieser Festzelt

Am Montag, 7. August, steht die Gruppe ab 19 Uhr, im Lenggrieser Festzelt auf der Bühne. 2011 gründete sich die Band, um als Straßenmusiker aufzutreten. Erste Erfolge mit Konzerten auf Bühnen statt auf der Straße folgten 2013, von da an ging es steil bergauf. Die erste Singleauskoppelung „Mir laungts“ hielt sich über viele Wochen an der Spitze der Hörercharts des größten österreichischen Musiksenders Hitradio Ö3. „Folkshilfe“ bleibt, neben ihren Auftritten auf diversen Festivals und Konzerten, auch ihrer Geschichte als Straßenmusiker treu. Mit ihrer „streetmusic-tour“ gastierten die Musiker in vielen deutschen Großstädten sowie in den Niederlanden und Belgien. Mit„Tour der Regionen“ wird aber auch in kleinen Wirtshaussälen und Clubs abseits der großen Städte aufgetreten.

„Folkshilfe“: Erfolgreiche Band mit sozialem Engagement auf Tour

Die Band setzt sich, in Kooperation mit der österreichischen Hilfsorganisation Volkshilfe, gegen Kinderarmut ein. Weiters unterstützt sie Fridays for Future. Im Rahmen der Solidaritätskonzerte für die Ukraine begeisterte das Trio vor mehr als 100.000 Kundgebungsteilnehmern am Wiener Heldenplatz. Mittlerweile gehört die Gruppe zu den besten Live-Bands von Österreich und war auf allen namhaften Festivals ihres Heimatlandes schon am Line-up. Gekrönt wurde der Erfolgslauf 2018 mit dem Gewinn des Amadeus Music Award als Songwriter des Jahres. Hits wie „Mir laungts“, „Seit a poa Tog“ und „Simone“ gehören zum Inventar der deutschsprachigen Musiklandschaft und sind in ihrem unverkennbaren Stil bis in die entlegensten Winkel bekannt. Mittlerweile ist das vierte Studioalbum erschienen und „Folkshilfe“ befindet sich auf der bisher größten Tour durch Österreich und Deutschland.

Am Montag, 7. August, ebenfalls dabei: Keller Steff Big Band und als Vorband AYCY .