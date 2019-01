Frauenpower beim Hornschlittenrennen: Damenteams aus Schlehdorf und Benediktbeuern am Start

Wenn heute das traditionsreiche Hornschlittenrennen zum 50. Mal in Partenkirchen stattfindet, werden auch wieder Schlitten aus Loisachtal und Isarwinkel an den Start gehen und um den Titel des Bayerischen Meisters um die Wette fahren. Diesmal sind mehr Frauenteams dabei.

Schlehdorf/Benediktbeuern/Gaißach–2017 belegte der Damenschlitten des Wintersportvereins Schlehdorf (WSV) beim Rennen von der Partnachalm völlig unerwartet den ersten Platz. Und auch am Sonntag schickt der Verein laut Erich Skrajewski mit den „Vögelfreunden Herz is Trumpf“ wieder geballte Frauenpower ins Rennen. Da sollte sich die Konkurrenz schon mal warm anziehen, denn Skrajewski ist der Überzeugung: „Die sind schon gut“, sagt der Zweite Vorsitzende.

Außerdem werden für den Schlehdorfer Verein drei Herrenschlitten an den Start gehen: die „Vögelfreunde Oache sticht“ I bis III. Darauf sitzen einige erfahrene Fahrer, die sich seit vielen Jahren auf die 1,2 Kilometer lange Strecke wagen.

Auf einem dieser Schlitten nimmt auch Erich Skrajewski Platz, heuer zum 19. Mal. „Ein bisschen trainiert“ haben die Schlehdorfer Teams bereits, verrät der Zweite Vorsitzende. Außerdem seien die Schlitten ein wenig verändert worden – was jedoch genau an den hölzernen Rennmaschinen gemacht wurde, bleibt selbstverständlich Vereinsgeheimnis. Das Ziel für die Schlehdorfer ist klar: „Möglichst wieder Erster werden“, sagt Skrajewski. Denn zumindest bei den Herren sei dieser oberste Stockerlplatz schon seit Jahren nicht mehr errungen worden.

Dass es die Chancen auf einen Sieg erhöhen kann, wenn man eine Damenmannschaft ins Rennen schickt, ist auch den Hornschlittenfahrern aus Benediktbeuern nicht verborgen geblieben. Waren die „Beira Hundsbuam“ in den vergangenen Jahren stets in rein männlicher Besetzung gestartet, wird heuer mit den „Beira Lausmadln“ erstmals eine Frauenmannschaft antreten – und zwar in vielversprechender Besetzung. Denn mit auf dem Schlitten sitzen wird Marina Sayer, die bereits einmal den bayerischen Meistertitel errungen hat, wie Bernd Schöpf betont. Schöpf selbst fährt heuer zum zwölften Mal mit.

Zusätzlich zu dem Damenteam sind vier Herrenmannschaften aus dem Klosterdorf mit von der Partie – die „Beira Hundsbuam“ I bis IV. Einige von ihnen haben bereits Rennerfahrung, andere nicht. Oberstes Ziel: „Dabei sein und heil runter kommen“, sagt Schöpf.

Als langjähriger Teilnehmer weiß der 50-Jährige um die große Konkurrenz, der man sich an der Partnachalm stellen muss. Für einen Stockerlplatz hat es für die „Hundsbuam“ noch nie gereicht. Für Schöpf steht darum nicht der Sieg im Vordergrund, sondern der Spaß. Und ein bisschen auch der Kick, den man empfindet, wenn man mit bis zu 100 Kilometern pro Stunde den Berg hinab brettert.

Auch jenseits des Loisachtals rüstet man sich für das Rennen: In Gaißach haben sich fünf Schlittenteams des traditionsreichen Schnablervereins formiert, um am Sonntag die rasante Fahrt von der Partnachalm hinab zu wagen. Wie Vereinsvorsitzender Georg Fischhaber berichtet, würden die Schlitten rein männlich besetzt – neben versierten älteren Fahrern seien darunter zahlreiche junge und hochmotivierte Nachwuchsfahrer ab 16 Jahren. „Ehrgeizig sind sie alle“, warnt Fischhaber die Konkurrenz. Doch er weiß, dass auch viel Glück dazugehört: Glück bei der Starnummern-Verlosung. Und Glück bei der Abfahrt, damit der hölzerne Schlitten bei der hohen Geschwindigkeit mitsamt Besatzung nicht weit vor dem Ziel an irgendeiner Absperrung zerschellt.

Das 50. Hornschlittenrennen findet am 6. Januar ab 12.30 Uhr auf der Rennstrecke an der Partnachalm (nähe Olympia-Skisprungstadion) statt. Infos auf www.hornschlitten.de. (Franziska Seliger)