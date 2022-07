Frustrierendes Rennen mit Team-Gold

Von: Nick Scheder

Gezeichnet und am Ende der Kräfte: Bibi Scheder nach 36 km und 2200 Hm. © Scheder

Bibi Scheder entschädigt sich mit dem Mannschaftstitel bei Trail-EM für ein „frustrierendes Rennen“.

La Feclaz/Lenggries – Erst zu wenig gequält, dann zu viel: „Ich hatte schon einmal schönere Wettkämpfe“, sagt Bibi Scheder. Völlig entkräftet, von Krämpfen in Oberschenkeln und Waden geplagt und mit einer blutenden Wunde am Bein schleppte sich die Lenggrieserin bei der Berglauf-Europameisterschaft in La Feclaz im französischen Départements Savoie ins Ziel. Aber schon bald hatte die 36-Jährige eine dicke Entschädigung und konnte wieder lächeln: Mit der deutschen Nationalmannschaft mit Siegerin Monika Pletzer und Carol-Ann Eberle holte sie sich den EM-Titel mit der Mannschaft. Und obwohl sie mit schmerzenden Beinen auf der 36 Kilometer langen Strecke mit 2200 Höhenmetern 1,5 Stunden zum Gehen gezwungen war, wurde sie Fünfte der W 35-Frauen.

„Klar freut man sich über eine Medaille, vor allem die goldene“, sagt die Läuferin der LG Oberland. „Aber ich muss das trotzdem erst mal verarbeiten, weil es nicht so lief, wie ich es mir vorgestellt habe.“ Sie möchte das Rennen als Erfahrung nutzen und als Motivation, um sich im Training zu verbessern.

Nicht aus der Kofortzone

Am ersten Tag der Europameisterschaft, beim Uphill-Rennen in den felsigen Anstiegen der Auvergne-Rhône-Alpen, wurde die Lenggrieserin Vierte in 1:07:05 Stunden – und hatte es nicht richtig aus der Komfortzone herausgeschafft, wie sie selbst einräumt. Zwar lief sie auch die Steilpassagen durch – andere verfielen ins Gehen. „Aber ich konnte mich nicht richtig quälen.“ Sie hatte sich – als EM-Dritte des Vorjahres – insgeheim wieder eine Medaille ausgerechnet. „Aber es waren einfach sehr viele sehr gute Läuferinnen am Start, mehr wäre kaum drin gewesen.“ Das Uphill-Race über 10 km und 850 Hm gewann die Französin Christel Dewalle, Pletzer wurde Zweite. Mit der deutschen Mannschaft reichte es für Scheder zur Silbermedaille.

Respekt vor dem langen Kanten

Vor dem langen Lauf tags darauf hatte sie gehörig Respekt. „Ich bin noch nie so eine weite Strecke in den Bergen gelaufen.“ Zudem fehlten ihr die Möglichkeiten, sich entsprechend auf den Trail-Marathon vorzubereiten. „Ein, zwei kurze Läufe pro Woche zum Training sind halt zu wenig.“ Zu mehr reicht der Vierfachmutter derzeit allerdings die Zeit kaum.

Nur noch ankommen

Und so verlief dann auch das Rennen. Die ersten zehn Kilometer – mehr oder weniger ihre Trainingsdistanz – hielt sich Scheder im vorderen Feld, „Das lief prima.“ Doch dann kam sie aus dem Rhythmus auf den stellenweise 30 Prozent steilen Anstiegen, es begannen die Krämpfe, sie verlor den Anschluss an die Top-Drei, die Pletzer, Eberle und die Spanierin Jessica Tipan Gutierrez unter sich ausmachten. „Ich konnte keinen Druck mehr am Berg machen.“ Sie fiel auf Rang fünf hinter der Französin Sophie Brunel zurück. „Irgendwie war dann auch die Luft raus“, räumt die 36-Jährige ein. Nur noch ankommen.

Extrem steil hoch, extrem steil runter

„Aufgeben oder gehen“, war die Frage. Aufgeben war keine Option, ihre Teamkolleginnen wollte Scheder um keinen Preis im Stich lassen. „Und aufgeben ist so gar nicht meins.“ Also Wandern. Da war die 36-Jährige aber nicht die Einzige. Um sie herum gingen reihenweise Teilnehmer mit Krämpfen zu Boden, stiegen aus oder drosselten das Tempo extrem. Extrem steil – bergauf wie bergab – verlief die Strecke durch die Bergwelt in Rufweite des Skiresorts Albertville, des Mont Blanc und oberhalb des Lac du Bourget bei Chambery. „Es war sehr frustrierend, dass es so steil war“, sagt Scheder und nannte es „internationaler Wandertag“.

Sturz zum Abschluss

Kurz vor dem Ziel auch noch ein Stolperer über die eigenen Füße, ein Sturz und ein aufgerissenes Knie und Ellbogen. „Es gibt Rennen zum Vergessen. Aber so schlimm war es nicht. Es gibt mir Motivation, ich nutzte es zum Lernen. Aufstehen, weitermachen, besser machen.“ Der Frust im Ziel nach 5:05:06 Stunden löste sich dann auch irgendwann auf. Spätestens am Nachmittag bei der Siegerehrung mit der goldenen Mannschafts-Medaille um den Hals.

Mit Teamgold entschädigt: Bibi Scheder (Mitte) holt den Trail-Europameister-Titel W 35 zusammen mit (ab. 2. v. li.) Carol-Ann Eberle und Monika Pletzer. © Scheder

Motivation getankt: Beim Uphill wurde Bibi Scheder Vierte. © Jürgen Keller/kn