„Tag des Offenen Gartens“ bei „Fuchs baut Gärten“

Holen Sie sich Inspirationen für Ihren Garten – „Fuchs baut Gärten“ lädt ein. © Fuchs baut Gärten

Kommen Sie zur geselligen Infoveranstaltung am 10. Juli in Schlegldorf!

Lenggries – Seit 61 Jahren und drei Generationen liegt der Firmensitz des erfolgreichen Gartenbauunternehmens „Fuchs baut Gärten“ im idyllischen Schlegldorf bei Lenggries. Das 60er-Jubiläum und die Firmenübergabe von Fred an Ludwig Fuchs nahm die Familie 2021 zum Anlass, am „Tag des Swimming Ponds und Living Pools“ ein ganz besonderes Event zu organisieren – einen „Tag des Offenen Gartens“. Die erfolgreiche Veranstaltung blieb den vielen Besuchern sowie dem gesamten Fuchs-Team so nachhaltig in Erinnerung, dass eine Neuauflage im Raum stand.

Deshalb lädt „Fuchs baut Gärten“ jetzt wieder zum „Tag des Schwimmteichs“ am Sonntag, den 10. Juli, von 11 Uhr bis 18 Uhr auf das imposante Schlegldorfer Firmengelände ein.

„Fuchs baut Gärten“ informiert über Garten-Trends

Auch heuer dürfen sich Besucher auf eine Reihe interessanter Vorträge von einem Fachberater der Firma „Biotop“ freuen – er referiert zu Philosophie, Funktion, Bau und Pflege chemiefreier Naturpools. Schwimmen in reinem, klaren Wasser ohne chemische Zusätze – von solch einem Paradies im eigenen Garten träumen offenbar recht viele Menschen. Der Weltmarktführer „Biotop“ leitete vor mehr als 30 Jahren mit dem ersten „Biotop Swimming Pond“ eine neue Ära des Freizeit- und Badevergnügen in Österreich ein, seitdem wurden weltweit über 7000 Anlagen realisiert. Ein großer Teil davon geht auf das Konto der Firma „Fuchs baut Gärten“ - schließlich währt die fruchtbare Kooperation mit „Biotop“ seit über 30 Jahren.

Wissen macht hungrig – nach interessanten Vorträgen gibt es für die Besucher an zwei aufgebauten Gartenküchen eine Stärkung. Ein weiteres Mal sorgt unter anderem die Showköchin und zertifizierte Grillmeisterin Katharina Bertl den Tag über für exquisite kulinarische Glanzpunkte, vermittelt authentisch ihre große Leidenschaft für dieses ganz besondere Grillen. Die Besucher werden über diverse Optionen staunen, welche die ästhetisch ansprechenden und qualitativ hochwertigen Außenküchen und Grillsysteme von Hauser Naturstein GmbH sowie BURNOUT Kitchen bieten. Hier wird der Trend zur anspruchsvollen Kochkultur im Freien nach allen Regeln der Kunst ausgelebt.

Planen Sie Ihren Traumgarten: „Fuchs baut Gärten“ inspiriert

Auch an originellen und bequemen Sitzgelegenheiten wird es am offenen Gartentag in Schlegldorf definitiv nicht mangeln – dafür sorgt ein Team der Firma Segmüller. Das Parsdorfer Möbelhaus betreibt auf 4000 Quadratmetern die größte Gartenmöbelausstellung im Raum München, dort finden Kunden auch ausgesprochen exklusive wie hochwertige Modelle. Ob Loungesofa, Schaukelstuhl, Strandkorb oder Holzliege, ob formschöne Essgruppe, raffiniertes Beschattungs- und Beleuchtungssystem, Feuerstelle oder ansprechende Gartendeko – die Zeit im Grünen sollte man mit einem Plus an Komfort genießen. Perfekte Möbel für perfekte Gärten – da sind sich Segmüller und „Fuchs baut Gärten“ einig.

Traditionsgemäß öffnen am „Tag des Swimming Pond und Living Pools“ auch Kunden und Kollegen ihre Gartentüren für die Gäste von „Fuchs baut Gärten“. In vier privaten Anwesen um Lenggries besichtigen Interessenten vor Ort wunderschöne Biotope und lassen sich vom anwesenden Personal über Bauweisen, Techniken, biologische Zusammenhänge im Wasser sowie professionelle Teichpflege beraten. Besucher können und sollten die erfrischende Chance nutzen, einen Sprung ins Wasser zu wagen und sich so hautna(h)ss von der Swimming-Teich-Qualität zu überzeugen. Auch die Präsentation des neuen, einzigartigen Hightech-Naturpoolroboters von TOSSTEC mit enormer Saugkraft stößt sicher auf großes Interesse.

In Schlegldorf wartet garantiert noch die ein oder andere Überraschung auf große und kleine Gäste – hier ist geselliges Beisammensein bis in die Abendstunden Programm.

Die Teilnahme am „Tag des offenen Gartens“ ist nur mit Voranmeldung unter info@fuchs-baut-gaerten.de oder 08042/91454-0 möglich. Barbara Jungwirth

Nähere Informationen unter www.fuchs-baut-gaerten.de

Kontakt

Fuchs baut Gärten GmbH

Schlegldorf 91a

83661 Lenggries

Telefon: 08042 914540

Mail: info@fuchs-baut-gaerten.de

Web: www.fuchs-baut-gaerten.de

Facebook: www.facebook.com/FuchsbautGaerten.GaertnervonEden/