Fußgängerin (79) angefahren

Eine 79-jährige Fußgängerin wurde am Mittwochabend auf der Lenggrieser Straße in Bad Tölz von einem Smart erfasst. Die Frau musste mit Verletzungen an Arm und Fuß in die Asklepios-Stadtklinik eingeliefert werden.

Bad Tölz - Nach Angaben der Polizei überquerte die Seniorin gegen 19.20 die Straße auf Höhe der Bushaltestelle. Der Smart-Fahrer, ein 65 Jahre alter Münchner, versuchte noch auszuweichen. Trotzdem konnte er nicht mehr vermeiden, die Tölzerin mit der vorderen rechten Seite seines Fahrzeugs anzufahren. Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa