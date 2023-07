Christlicher Bauernverein Gaißach feiert Jubiläum: Zusammenhalt steht ganz oben

Festzug vor prächtiger Kulisse: Den Gaißacher Schalkfrauen verging trotz der großen Hitze das Lächeln nicht. © Matthäus Krinner

Ob beim Oldtimer-Treffen, im Festzelt oder beim Gottesdienst: Beim Jubiläum des Christlichen Bauernvereins war dieses Wochenende ganz Gaißach auf den Beinen.

Gaißach – 150 Jahre Christlicher Bauernverein Gaißach: Dieses Jubiläum wurde am Wochenende gebührend gefeiert. Bereits am Freitagabend sowie am Samstag vom Vormittag an war mit Oldtimer- und Tretbulldogtreffen, Karussell und Musik für Jung und Alt im und rund um das im Gaißacher Ortsteil Wetzel aufgestellte Festzelt ein unterhaltsames Programm geboten.

Christlicher Bauernverein Gaißach feiert 150-jähriges Bestehen

Der eigentliche Festtag aber war der Sonntag: Mit einem stattlichen Kirchenzug am Morgen, einem festlichen Gottesdienst und dem daran anschließenden Festzug mit historischen Darstellungen zeigten der Jubiläumsverein und die eingeladenen Orts- und Nachbarvereine, dass die Ziele, die den Gründern seinerzeit wichtig waren, auch heute noch gelten. „Zusammenhalt“, dieser Begriff war bei allen Reden und auch in der Predigt des vormaligen Gaißacher Pfarrers Ludwig Scheiel die tragende Säule.

Beim Oldtimer- und Tretbulldogtreffen zeigte der Gaißacher Peter Müller sein Zündapp-Motorrad, Baujahr 1942, mit 750 Kubikzentimeter Hubraum und 25 PS. © Matthäus Krinner

Vor Beginn der Messe, die auf der Wiese unterhalb der Fachklinik stattfand, begrüßte Bauernvereinsvorstand Martin Rest die Ehrengäste und alle Teilnehmenden und Zuschauer: „Mit gfrein uns über jeden, der heit do is“, sagte er. Und angesichts des prächtigen, wenn auch heißen Sommertags und der herrlichen Bergkulisse konstatierte Rest weiter: „Mir san dankbar, dass ma do leben, arbeiten und unsere Kinder aufwachsen sehng könnan.“ Sein Dank galt weiter allen, die den Bauernstand unterstützten und sich der Landwirtschaft verbunden fühlten. Den Gottesdienst, musikalisch umrahmt von der Gaißacher Musikkapelle und dem Kirchenchor, zelebrierte Scheiel gemeinsam mit Pfarrer Quirin Strobl, dem aus Gaißach stammenden Amtskollegen Kaspar Müller und Diakon Joachim Baumann.

Pfarrer Ludwig Scheiel predigt beim Festgottesdienst in Gaißach

Als christlicher Verein habe der Bauernverein 150 Jahre lang Glauben, Kultur und Brauchtum weitergetragen, so Scheiel. Der Glaube habe Kraft gegeben, auch düstere Zeiten durchzustehen. Überdies habe man sich auch in den Anfangsjahren darüber Gedanken gemacht, wie man den Bauernstand gut in die Zukunft bringen könne. Wenn man heute meine, mit moderner Wissenschaft und Technik alles selbst in die Hand nehmen zu können, sei dies ein Irrweg. „Die Schöpfung, der Schöpfer ist dazu überlebensnotwendig“, betonte der Pfarrer. Ob dieser Schöpfer Gott, Jahwe oder Allah genannt werde, sei dabei nicht ausschlaggebend. Der Landwirtschaft der Gegenwart stünden ideologische Gruppen gegenüber, „die von der Bauernarbeit nicht viel Ahnung haben, aber wissen, wie sie geht“, so Scheiel. Deren oft projiziertes Bild von der Natur sei ein falsches: „Natur ist keine Wohlfühloase. Natur ist ein Hauen und Stechen, ein Geborenwerden und Sterben. Auch mit viel Technik können wir sie nicht beherrschen.“

Den festlichen Gottesdienst zelebrierten (v. li.) Diakon Joachim Baumann, der frühere Gaißacher Seelsorger Ludwig Scheiel, der aus Gaißach stammende Kaspar Müller und Pfarrer Quirin Strobl. © Matthäus Krinner

Die Diskussion um das Tierwohl gehe ebenfalls häufig an der Realität vorbei: „Manchmal habe ich schon das Gefühl, dass sich Kühe hier im Anbindestall wohler fühlen als in Großbetrieben mit kleinem Auslauf, wo sie kaum zum Schnaufen kommen“, sagte der Geistliche. Überdies dürfe man diesbezüglich auch über die Haustierhaltung nicht hinwegsehen. „Hunde in einer kleinen Wohnung und an der Leine – ist das Tierwohl?“

Gemeinsam mit Mut und Zuversicht in die Zukunft

Landwirtschaft heute müsse sich mit der Natur und im Dialog mit den Verbrauchern auseinandersetzen. „Aber seid selbstbewusst und lasst Euch nicht zu Sündenböcken abstempeln. Eure Vorfahren und Ihr habt diese wunderbare Landschaft hier gestaltet und erhalten“, gab Scheiel den Bauern Rückhalt.

Historische Darstellungen auf Themenwagen: Kinder erinnerten mit dieser Heuernte-Szene an das bäuerliche Leben vergangener Zeiten. © Matthäus Krinner

Mit Trommlern und Blasmusikklängen bewegte sich der Festzug zum Zelt, ganz Gaißach schien dabei auf den Beinen zu sein. In seinem Grußwort erklärte Bürgermeister Stefan Fadinger, die Landwirtschaft sei auch heute ein wichtiger Faktor im Tölzer Land – dies sei aber längst nicht mehr allen bewusst. Gemeinsam mit Mut und mit Zuversicht die Zukunft zu gestalten, wie Landrat Josef Niedermaier formulierte, sei in aktueller Zeit wesentliche Aufgabe. Den viel zitierten Zusammenhalt bezog Niedermaier auch auf die Situation der Kirche: „Wir werden alle noch merken, was auf uns zukommt und was wir zu tun bekommen, wenn die Kirche keine Leute mehr hat.“ Umso mehr komme es darauf an, sich gegenseitig zu unterstützen.

Den Wunsch aller Redner, den Festtag miteinander gesellig ausklingen zu lassen, befolgte die Festgesellschaft gerne und ausgiebig.

Von Rosi Bauer