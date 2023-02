27-Jähriger tickt nach zehn Maß im Sanka aus und droht Polizistin mit Mord

Ein Gaißacher tickte im Mai 2022 betrunken im Krankenwagen völlig aus und randalierte. Dafür stand er nun vor Gericht und wurde zu elf Monaten Bewährungsstrafe verurteilt.

Gaißach/Wolfratshausen – Der Angeklagte gab sich kleinlaut. „Dass das nicht lustig ist, da brauchen wir nicht drüber reden“, gab sich der Gaißacher (27) reumütig, nachdem die Staatsanwältin ihn mit dem Verlesen der Anklageschrift noch einmal an seinen fürchterlichen Auftritt erinnert hatte. Am 1. Mai vorigen Jahres waren Sanitäter und Polizei wegen eines „medizinischen Notfalls“ nach Gaißach gerufen worden: Der 27-Jährige war mit einem gehörigen Rausch zusammengebrochen. Im Rettungswagen wurde der Mann dann derart aggressiv, dass er auf der Liege fixiert werden musste. Polizisten nannte er fortwährend „Scheiß Bullen“ und Schlimmeres. Wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung wurde der Arbeitsuchende nun zu einer Freiheitsstrafe von elf Monaten verurteilt, die das Gericht jedoch für drei Jahre zur Bewährung aussetzte.

Nach 10 Maß Polizei beleidigt und gedroht

Viel wisse er nicht mehr „von dem Debakel“, erklärte der Beschuldigte, der eine einfache Erklärung für sein Benehmen hatte. „Wenn ich getrunken habe, werde ich aggressiv, wenn mir was nicht gewährt wird.“ Er habe nur noch nach Hause gewollt, um seinen Rausch dort auszuschlafen. „Aber der Doktor wollte mich nicht gehen lassen, das hab’ ich nicht verstanden.“

„Dafür reicht eine Entschuldigung eigentlich nicht aus“

Während ein Zeuge nach dem anderen dabei half, die Erinnerungslücken des Angeklagten wieder zu füllen, wuchs bei diesem das schlechte Gewissen. „War eine Scheiß-Aktion von mir, dafür entschuldige ich mich“, sagte der 27-Jährige, nachdem der Notarzt erklärt hatte, warum er ihn in jener Nacht nicht habe gehen lassen können. „Dass man so mit einer Frau nicht redet, da muss man nicht reden“, stammelte der Angeklagte beschämt, als ihm die Polizistin gegenübersaß, der er angedroht hatte, sie kalt zu machen, solle sie nachts mal allein herumlaufen. „Dafür reicht eine Entschuldigung eigentlich nicht aus.“

120 Stunden soziale Dienste als Bewährungsauflage

Mit zehn, zwölf Maß und ein paar Schnäpsen habe er an jenem Tag seinen Durst gelöscht, erklärte der Angeklagte auf Fragen des Gerichts. „Ich habe die Nacht und den Tag durchgesoffen, bis ich vor dem Bierzelt umgefallen bin.“ Während er im Sanka randalierte, habe der Beschuldigte etwa zwei Promille Alkohol im Blut gehabt, berechnete eine Sachverständige anhand der später entnommenen Blutprobe sowie den Angaben des Angeklagten, bei dem nach ihrer Einschätzung eine erhebliche Verminderung der Steuerungsfähigkeit vorgelegen habe. Dies wirkte sich ebenso wie seine Entschuldigungen in der Verhandlung strafmildernd für den Gaißacher aus. Mit seinem Urteil und der Strafe von elf Monaten folgte Richter Helmut Berger dem Antrag der Staatsanwältin. Als Bewährungsauflage ordnete er 120 Stunden soziale Dienste an, die in eine Geldauflage umgewandelt werden können, wenn der Verurteilte zwischenzeitlich Arbeit finden sollte. Der Angeklagte nahm das Urteil an.

