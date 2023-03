50 Jahre Oberland-Werkstätten: Begleiten statt beschützen

50 Jahre Oberland-Werkstätten: Die Mitarbeiter – auf dem Foto Aykan Karadeniz – können zurecht stolz auf sich und ihren Arbeitgeber sein. © Aykan Karadeniz – können zurecht stolz auf sich und ihren Arbeitgeber sein. Foto: Oberland-Werkstätten

Seit 50 Jahren bestehen die Oberland-Werkstätten. In den vier Betrieben in Gaißach, Geretsried, Polling und Miesbach sowie in mehreren Außenstellen sind heute rund 600 Menschen mit Behinderung beschäftigt.

Gaißach/Geretsried – Angefangen hat alles bereits 1970 mit kleinen provisorischen „beschützenden Werkstätten“ in Bad Tölz und in Polling. Eröffnet hatten diese die von betroffenen Eltern gegründeten örtlichen Lebenshilfe-Vereinigungen. In den Werkstätten wurde eine kleine Anzahl erwachsener Menschen mit geistiger Behinderung in Obhut genommen und mit einfachen Bastelarbeiten beschäftigt, die ihrer Schulpflicht an den lebenspraktisch orientierten Förderschulen entwachsen waren. Das Recht auf eine sinnvolle Beschäftigung, also auf einen Platz im Arbeitsleben und gesellschaftliche Teilhabe, so die feste Überzeugung der Eltern, sollte auch für diese Menschen zu einer Selbstverständlichkeit und Teil ihrer Menschenwürde werden.

Gründung: 1973

Der Bezirk Oberbayern war es, der die Lebenshilfe-Kreisvereinigungen davon überzeugen konnte, als Gesellschafter gemeinsam eine größere Einheit und einen schlagkräftigen regionalen Verbund zu gründen: die Oberland-Werkstätten. Der Bezirk war und ist der zuständige Kostenträger für Maßnahmen zur Eingliederung von Menschen mit Behinderungen. Vollzogen wurde der Zusammenschluss am 1. April 1973. Vorsitzende in Bad Tölz war damals Maria Schnitzer. Dass daraus eine überaus effiziente und segensreich wirkende Institution entstehen würde, die sich zu Recht einer breiten gesellschaftlichen Anerkennung und Wertschätzung erfreuen darf, das haben die ehrenamtlich tätigen Väter und Mütter in den verschiedenen Lebenshilfe-Vorständen damals wohl nicht einmal zu hoffen gewagt.

Das Unternehmen beschäftigt heute nicht nur über 600 Menschen mit Behinderung, sondern bietet auch rund 200 sichere und qualifizierte Arbeitsplätze im sozial-betreuerischen, betriebstechnischen und kaufmännischen Bereich an. Es ist damit ein wichtiger Faktor in der Wertschöpfungskette für die Region.

Martin Zeller hat das Unternehmen nachhaltig geprägt

Im Jahr 1979 wurde der erste Werkstatt-Neubau in Gaißach in Betrieb genommen, der heute noch Sitz der Gesellschaft ist. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten begann die eigentliche Erfolgsgeschichte der Oberland Werkstätten im März 1982 mit Geschäftsführer Martin Zeller, der die GmbH rasch und umsichtig auf Kurs brachte und nachhaltig prägte. 1989 wurde ein Werkstatt-Neubau in Polling bezogen, 1996 ein weiterer Betrieb an der Gustav-Adolf-Straße in Geretsried. 1998 kam der Neubau des Betriebs Miesbach hinzu. Dort hatte es eine völlig andere Entwicklung gegeben: Träger der ehemaligen Wendelstein-Werkstätte in Hausham war nicht die örtliche Lebenshilfe-Kreisvereinigung, sondern der Landkreis. 1995 beschloss der Kreistag, die kommunale Trägerschaft an die als hoch kompetent angesehenen Oberland-Werkstätten abzutreten.

Die Leitbilder der Oberland-Werkstätten haben sich in den 50 Jahren ihres Bestehens ständig weiterentwickelt. Vom Ansinnen der Gründerjahre, die anvertrauten Menschen zu „beschützen“, wandelten sich die Werkstätten zu modernen und technisch gut ausgestatteten Betrieben, die mit vielfältigen Angeboten die Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben fördern. Genau das sei, so Lebenshilfe-Vorstand Prof. Martin Lechner, „unser Verständnis von Inklusion. Behinderte und nichtbehinderte Menschen erbringen gemeinsam erstaunliche Arbeitsleistungen, sorgen für zufriedene Kunden und behaupten sich zugleich erfolgreich am Arbeitsmarkt.“

Jeder fünfte Arbeitsplatz ist heute ausgelagert

„Fördern durch Fordern“, vom Betreuen zum Begleiten, Mitgestaltung komplexer Arbeitsprozesse und Beteiligung an betrieblichen Entscheidungsprozessen im Werkstattrat – all das bestimmt heute die Unternehmensphilosophie. Das klingt simpel, verlangt bei der praktischen Umsetzung aber allen Beteiligten viel Einfühlungsvermögen und Geduld ab.

Die Oberland-Werkstätten sind heute leistungsfähige Zulieferer für die Industrie und Dienstleister in vielen Bereichen: in der Metall- und Holzbearbeitung, Montage, Verpackungstechnik, Wäscherei und Essens-Service. Daneben hat die während der Gründerjahre im Vordergrund stehende Eigenproduktion an Bedeutung verloren. Stattdessen sind die eingegangenen Kooperationen mit namhaften regionalen Partner-Unternehmen wie dem Weltkonzern Roche Diagnostics in Penzberg, Avery Dennison Zweckform und OPED in Oberlaindern sowie Bauer in Weilheim wegweisend. Die dorthin ausgelagerten Arbeitsgruppen künden vom gefestigten Selbstbewusstsein der Werkstätten. Jeder fünfte Arbeitsplatz ist mittlerweile ausgelagert und damit ganz nah dran am Ersten Arbeitsmarkt. Daran lässt sich ermessen, welche Leistungen Menschen mit Behinderungen bei entsprechender Förderung erbringen können.

Bewährtes Erfolgskonzept: Neues ausprobieren

Ein bewährtes Erfolgsrezept der Werkstätten war es auch, neue Geschäftsideen zu entwickeln und Neues auszuprobieren – eingeschlossen den Mut, Fehler zu begehen gemäß dem Prinzip von „Versuch und Irrtum“: Viel Beachtung fand seinerzeit die Eröffnung eines eigenen Einkaufsmarktes in Gmund am Tegernsee. Dieses Projekt scheiterte zwar, doch die daraus gesammelten Erfahrungen haben das Unternehmen weiter vorangebracht, heißt es aus der Führungsetage.

Nachdem der langjährige Geschäftsführer Martin Zeller 2015 aus dem Unternehmen ausgeschieden ist, übernahm Oliver Goselits dessen Posten. Der 49-jährige Sozialpädagoge war vormals Geschäftsführer der Lebenshilfe Tirol. In den vergangenen Jahren hat Goselitz das Unternehmen solide weiterentwickelt und nach drei Regionen (Bad Tölz-Wolfratshausen, Miesbach und Weilheim) neu strukturiert. Insbesondere wurde auch das Angebot von Arbeitsplätzen für Menschen mit seelischen Erkrankungen stetig ausgebaut. Dafür wurde vergangenes Jahr ein Neubau in Geretsried bezogen. Insgesamt sind immer mehr unterschiedliche Arbeitsbereiche geschaffen worden. „Darauf legen wir großen Wert“, betont Goselitz: „Wir gestalten den Inklusionsprozess von Menschen mit Behinderung in den allgemeinen Arbeitsmarkt mit. Das sind große Errungenschaften, die wir dieses Jahr feiern wollen.“

Trotz wirtschaftlicher Leistungskraft und beeindruckender Sozialbilanz: Die Werkstätten wären nicht die Werkstätten, hätten sie nicht den Rückhalt in der Bevölkerung und gäbe es nicht so viele Menschen, die sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten unterstützen – als Politiker und Geschäftspartner, als Kunden und Spender oder einfach nur als Freunde behinderter Menschen. Daneben bleiben die Werkstätten den örtlichen Lebenshilfe-Vereinigungen als ihren Gesellschaftern eng verbunden. Denn diese stellen zum Beispiel auch die Wohnheimplätze bereit, auf die viele Werkstatt-Beschäftigte dringend angewiesen sind. (R. Bannier)

Feierlichkeiten

Aus Anlass des 50-jährigen Bestehens findet am kommenden Freitag, 31. März, von 13 bis 17 Uhr im Betrieb Geretsried ein Tag der offenen Tür statt. Solche Veranstaltungen finden am 12. Mai auch in Polling und am 7. Juli in Miesbach statt. Für den Betrieb Gaißach ist im Herbst eine interne Veranstaltung für die Beschäftigten geplant.

