Abschied von einem „Herzensjob“: Carolin König verlässt die Oberland-Werkstätten

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Mit Blumen verabschiedet Geschäftsführer Oliver Gosolits Carolin König. Sie verlässt die Gaißacher Werkstätten, weil sie die geplante Umstrukturierung nicht mittragen kann. © OLW

Ein bekanntes Gesicht nimmt Abschied: Carolin König verlässt nach 20 Jahren wegen Umstrukturierungsplänen die Oberland-Werkstätten in Gaißach.

Gaißach – Am Anfang fiel ihr der Wechsel von Geretsried nach Gaißach schwer. Doch schnell entwickelte sich ihre Aufgabe im Leitungsteam in den dortigen Oberland-Werkstätte für Menschen mit Behinderung zu ihrem „Herzensjob“, sagt Carolin König. Doch nach 20 Jahren bei den Werkstätten verabschiedet sich die Tölzerin von diesem „Herzensjob“ – notgedrungen. Die anstehenden Umstrukturierungen, die eine gemeinsame Regionalleitung für alle Betriebsstätten im Landkreis vorsieht, „kann ich nicht mittragen“, sagt die 58-Jährige. Stur würde das der eine oder andere vielleicht nennen oder eben gradlinig. König verlässt die Oberland-Werkstätten, ohne etwas Neues zu haben. „Bis 23. September regel ich hier noch die Geschäfte. Dann muss ich Pause machen, um den Kopf frei zu bekommen und mir zu überlegen, was mir Spaß machen könnte“, sagt sie.

Zuerst ein technisches Studium begonnen

Ursprünglich hatte König eine Ausbildung zur Elektrotechnischen Assistentin für Nachrichtentechnik absolviert, später ein Studium in Wirtschaftsingenieurwesen begonnen. Das brach sie ab und schwenkte auf Soziale Arbeit um. Als Sozialpädagogin arbeitet sie dann lange in der Kinder- und Jugendhilfe, „bis ich mich darauf besonnen habe, dass ich ursprünglich eigentlich was Technisches machen wollte“, sagt sie. Die Oberland-Werkstätten boten hier die perfekte Mischung. „Allerdings musste ich mich dreimal bewerben, bis es geklappt hat“, berichtet König schmunzelnd.

„Breites Spektrum“

Sie begann 2002 im Leitungsteam in Geretsried. Vier Jahre später kehrte Dietlinde Schoch aus der Erziehungszeit in die Betriebsleitung zurück – und König wurde auf die vakante Stelle nach Gaißach versetzt. „Die Versetzung hat mir nicht gefallen“, sagt König rückblickend. „Ich hab mir einfach nicht vorstellen können, woanders als in Geretsried zu arbeiten.“ Ihre Meinung änderte sich schnell. Am Ende blieb sie 16 Jahre in Gaißach – vor allem, weil sie die dortigen Werkstätten „einfach gut findet“. Es sei die große Vielfalt, die Gaißach auszeichne. „Es sind die Werkstätten mit dem breitesten Spektrum.“ Von der Wäscherei bis hin zu Holz- und Metallbearbeitung gebe es für die Menschen mit Behinderung viele Entwicklungs- und große Wahlmöglichkeit, sich auszuprobieren und das Richtige für sich zu finden. „Dadurch kommen auch im Angestelltenbereich viele unterschiedliche Professionen zusammen“, sagt sie. Insgesamt sei der Isarwinkler Betrieb aber auch ein bisschen „hagelbuchern“, sagt König. „Obwohl ich aus Tölz komme, war ich am Anfang schon etwas schockiert, wie ich angeredet worden bin“, erinnert sie sich. Aber auch sie selbst sei in mancher Beziehung vielleicht „etwas hagelbuchern“. Daher habe das gut gepasst.

„Wow, was für eine Entwicklung“

Langweilig war ihr in den 16 Gaißacher Jahren jedenfalls nie – auch, weil die Betriebsstätte eigentlich beständig saniert, umgebaut oder erweitert wurde. „Ich komme auch jetzt noch jeden Tag gerne hierher“, sagt sie. Geprägt hat sie aber vor allem die Arbeit mit den Menschen, ihre Entwicklung zu sehen. Ein Beispiel dafür ist für sie der Werkstattrat für die Menschen mit Behinderung, der ähnlich wie ein Betriebsrat funktioniert. Vor Jahren seien manche noch etwas zaghaft gewesen. „Heute werden dort Themen ausführlich diskutiert. Die Menschen bringen ihre Anliegen vor, stellen Dinge in Frage und sagen auch, dass sie etwas gerne anders möchten.“ Wenn sie sich einige der Beteiligten anschaue, „denke ich Wow, was die für eine Entwicklung gemacht haben“. Ihr sei immer wichtig gewesen, „die Leute authentisch anzusprechen, empathisch zu sein, aber auch ehrlich“.

Noch gibt es einiges zu tun

Das Büro ausräumen, sich von den Mitarbeitern und Angestellten verabschieden – das wird Carolin König in den nächsten Tagen noch machen. So richtig könne sie sich noch nicht vorstellen, nicht mehr in den Gaißacher Werkstätten zu arbeiten. „Aber ich habe es natürlich aktiv so entschieden. Ich habe meine Prinzipien“, sagt sie. „Jetzt schauen wir mal, was sich so entwickelt.“

Geschäftsführung bedauert Weggang

Zum geplanten Umstrukturierungsprozess in den Werkstätten möchte sie nicht mehr sagen – und auch die Geschäftsführung hält sich derzeit noch bedeckt, verweist auf einen Termin im Oktober. In einer Pressemitteilung drückt Geschäftsführer Oliver Gosolits aber sein „großes Bedauern“ über Königs Weggang aus. Sie sei immer eine geschätzte Ansprechpartnerin für alle Belange von Menschen mit Behinderung, Angehörigen sowie Kunden und Partnern der Oberland-Werkstätten Gaißach gewesen. „Ihr Engagement und Fachwissen in der Arbeit für und mit Menschen mit Behinderung wird uns allen fehlen. Ich bedanke mich herzlich bei Frau König für ihren Einsatz im Unternehmen und ihre Verdienste um die Förderung und Entwicklung unserer Mitarbeitenden“, so Gosolits.

