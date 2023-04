Anja Bavaria aus Gaißach: Durchbruch mit Party-Sound auf Bairisch

Von: Andreas Steppan

Mit ihrem Video „I trink auf mi“ schaffte es Anja Bavaria aus Gaißach auf Platz 1 der Youtube-Trends im Bereich Musik in Österreich. (Screenshot) © Anja Bavaria Instagram

Anja Bavaria aus Gaißach hat die Musik zum Hauptberuf gemacht. Ihr neuer Hit „I trink auf mi“ geht im Netz viral und stürmt Youtube- und Download-Charts.

Gaißach – Moderne Popmusik mit bairischen Texten: Mit dieser Kombination hat die Gaißacherin Anja Fichtl erreicht, wovon viele träumen. Die 28-Jährige, die seit etwa fünf Jahren unter dem Namen Anja Bavaria ihre eigenen Songs herausbringt, kann mittlerweile von ihrer Musik leben. Aktuell geht ihr neuer Song „I trink auf mi“ durch die Decke.

Remix von „Ohne di“ bringt Anja Bavaria den Durchbruch

„Perfektes Timing“: Das sei es wohl gewesen, was ihr vor etwa einem Jahr den großen Durchbruch brachte, meint Anja Fichtl. Da veröffentlichte sie einen Remix ihres Liedes „Ohne di“. Der Party-Kracher war zwei Jahre zuvor zu Beginn der Corona-Zeit untergegangen. Jetzt aber traf er einen Nerv. Die Partyszene blühte nach Corona wieder auf. Plötzlich erreichten Anja Fichtl Nachrichten, dass ihr Lied – neu abgemischt von DJ Habe & Dere – in den Clubs hoch und runter lief: nicht nur in Bayern, sondern auch in Österreich und Südtirol sowie in Urlaubsregionen Gran Canaria oder an der bulgarischen Goldküste. „Ich hatte damit null gerechnet“, sagt die Musikerin.

Einen Plattenvertrag braucht Anja Bavaria nicht

Über Nacht hätten ihre Social-Media-Kanäle „1000 Follower mehr“ gehabt, die Aufrufzahlen ihrer Videos schnellten in die Höhe. Auf TikTok unterlegten die Nutzer ihre eigenen Videos mit der Musik von Anja Bavaria, erstellten „Lipsync-Videos“, bei denen sie die Lippen zu „Ohne di“ bewegten. So verbreitete sich der Hit im Netz immer weiter: der klassische Fall von „viral gehen“.

Etliche Angebote von Plattenlabels gingen ein. Anja Fichtl aber meint: „Heute braucht man keinen Plattenvertrag mehr.“ Sie zog es vor, unabhängig zu bleiben, ihre Musik selbst zu vermarkten.

Live-Auftritte stehen inzwischen fast jedes Wochenende auf Anja Bavarias Kalender. Diesen April etwa ist sie für sechs Abende gebucht. Regelmäßig singt sie bei Zeltfesten in Österreich, ist Showact in Diskotheken, macht Stimmung beim Après-Ski. „Dieses Jahr trete ich auch bei Festivals auf“, sagt sie.

Party-Sound zum Tanzen ist Anja Bavarias Spezialität

Seit einem Dreivierteljahr ist die Musik Anja Fichtls Hauptberuf. Von den Ausschüttungen der Streaming-Dienste, Werbung vor ihren Youtube-Videos oder dem Verkauf von Merchandising-Produkten wie T-Shirts oder Käppis könne sie ihren Lebensunterhalt bestreiten, erklärt sie. Dahinter stecke aber auch viel Arbeit. „Es ist ein Vollzeitjob.“

Planbar war der Erfolg für Anja Fichtl nicht – auch wenn sie durch ihr Studium der Medien- und Kommunikationswissenschaft durchaus weiß, was sie auf ihren Social-Media-Kanälen tut. Musikalisch habe sie das gemacht, worauf sie Lust hatte – und sich von Skeptikern nicht beirren lassen. „Ich habe immer wieder zu hören bekommen, mit bairischen Texten würde ich mich zu sehr limitieren, meine Musik wäre ,für Bayern ausreichend, aber für den Rest nicht‘ oder dass ich mit meiner Art von Musik nie Erfolg haben werde“, sagt sie. „Ich würde mir wünschen, dass man jungen Menschen mehr sagt: ,Probier’s einfach, was soll schon passieren?‘“

Musikalisch hat sich Anja Bavaria mit der Zeit ganz auf einen jungen Party-Sound zum Tanzen verlegt. „Einfach, weil’s lustig ist und live am meisten Spaß macht“, meint sie. „Ich möchte die Leute ablenken von all den schlimmen Sachen, die passieren.“

In den Texten geht‘s ums Feiern und ums Trinken

Textlich geht es öfter um zerbrochene Beziehungen. Dahinter steckt weniger Autobiografisches als ein „Service-Gedanke“, formuliert es die 28-Jährige, die alle ihre Songs selbst schreibt. „Ich bekomme viele Nachrichten, dass meine Lieder Leuten helfen, nach Trennungen ihr Selbstbewusstsein zurückzugewinnen.“ Im Mittelpunkt stehen aber vor allem das Feiern und auch das Trinken. „Irgendein Laster muss man ja haben“, sagt Anja Fichtl lachend. Ihrer Zielgruppe – „Leute zwischen 18 und 35, die gerne weggehen“ – traut sie zu, dass sie verstehen: Liedzeilen wie „I trink lieber noch sechs Hoibe als mit dir zu redn“ sind zugespitzt und mit einem Augenzwinkern gemeint.

Nach dem Durchbruch mit „Ohne di“ veröffentlichte Anja Bavaria die Songs „Hallo Klaus“ – ein Cover des 80er-Jahre-Hits „Zruck zu dir“ – und „Die Letzten der Nocht“, das sie ihren Freundinnen gewidmet hat: „Goaßa-Content“, sagt sie lachend.

„I trink auf mi“ steigt in die iTunes-Charts ein

Erst kürzlich kam „I trink auf mi“ dazu, das zusammen mit dem österreichischen DJ-Duo Pazoo entstand. Es ist Anja Bavarias bisher größter Erfolg. Der bodenständigen 28-Jährigen ist es fast etwas unangenehm, selbst ihre Erfolgsdaten aufzuzählen. Doch sie sind nun mal da: Nach einer Woche verzeichnete „I trink auf mi“ 200.000 Streams auf Spotify, auf TikTok gab es binnen kurzer Zeit 3000 Lipsync-Videos davon, der Titel war in Österreich vier Tage auf Platz 1 der Youtube-Trends im Bereich Musik und auf Platz 3 der iTunes-Charts. Bei iTunes stieg der Party-Hit auch in Deutschland in die Top 50 ein. Anja Fichtl findet es noch immer surreal, dass sie auf solchen Hitlisten nun neben Idolen wie Lady Gaga, Miley Cyrus oder Metallica steht.

Und welche Ziele hat sich Anja Bavaria für die Zukunft gesetzt? „Einfach weiter Musik rausbringen und dass ich weiterhin davon leben kann“, antwortet sie. Damit erfülle sich für sie ein Kindheitstraum.

