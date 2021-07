Auf Gimpel zu Gold: Erinnerungen an einen Gaißacher Olympiasieger

Vor 85 Jahren

Die deutschen Dressurreiter haben an diesem Dienstag Gold bei Olympia geholt. Fast auf den Tag genau vor 85 Jahren ist das auch einem (späteren) Gaißacher gelungen.

Gaißach – Wenn am 27. Juli in Setagaya, einem Bezirk Tokios, die Dressurreiter in der Mannschaft um olympisches Gold kämpfen, sind es fast auf den Tag genau 85 Jahre, dass ein (späterer) Gaißacher einziger Goldmedaillengewinner des Landkreises bei Sommerspielen wurde: Beim Teamspringen in der Dressur siegte am 12. und 13. August 1936 bei der Olympiade in Berlin Hermann von Oppeln-Bronikowski zusammen mit seinen Teamkollegen Heinz Pollay und Friedrich Gerhard.

Oppeln-Bronikowski ritt auf dem 17 Jahre alten Wallach Gimpel. Hinter Deutschland belegten Frankreich und Schweden die weiteren Medaillenplätze.

Hermann von Oppeln-Bronikowski stammte aus einem preußischen Adelsgeschlecht

Wer war Hermann von Oppeln-Bronikowski? 1899 geboren, stammte er aus einem preußischen Adelsgeschlecht, das viele Berufsmilitärs hervorgebracht hat. Oppeln-Bronikowski war Rittmeister und durfte – eine Besonderheit – aufgrund seiner Reitfähigkeiten auch nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg im kleinen 100 000-Mann-Heer des Deutschen Reichs bleiben. Im Zweiten Weltkrieg war er hochdekorierter Panzerkommandeur.

Über seinen Goldritt ist wenig bekannt

Über seinen Goldritt im August 1936 ist bis auf die Erwähnungen in den einschlägigen Olympia-Seiten im Internet wenig bekannt. Sein Sohn Alexander, der in Gaißach und Tölz eine Heimat gefunden hat, hat in einem Gespräch mit dem Tölzer Kurier nur erzählt, dass sein Vater dem Reitsport auch nach 1945 verbunden blieb. Die Familie siedelte sich bei Hannover an. Oppeln-Bronikowski, half als Zivilberater beim Aufbau der Bundeswehr mit und betätigte sich als Reitlehrer. Er hätte gerne noch einmal an den Olympischen Spielen in Helsinki 1952 teilgenommen. Er habe aber, so erzählte sein Sohn Alexander, wegen einer Verletzung seines Pferdes verzichten müssen. Deutschland errang in Helsinki in der Mannschaftsdressur die Silbermedaille. Später trainierte er die vielfache kanadische Olympiareiterin Christilot Hansen-Boyle.

Der Olympiasieger von 1936 ist in seiner Wahlheimat begraben

Wie kam Hermann von Oppeln-Bronikowski in den Isarwinkel? Seine Mutter Edelgard, so Alexander von Oppeln-Bronikowski, habe ihren Mann Anfang der 1960er-Jahre bewegen können, in ihre Wunschheimat Oberbayern zu ziehen. Dass es Gaißach wurde, hatte mit hier lebenden Bekannten zu tun und damit, dass Hermann von Oppeln-Bronikowskis Sohn Friedrich im Tölzer Autohaus Lössl gearbeitet hat.

Der Olympiasieger von 1936 starb im September 1966 in Gaißach und wurde dort auch begraben. Seine Frau Edelgard lebte bis zu ihrem Tod mit 96 Jahren in Gaißach.

