Auf Weltreise: Doku über die „Segeljungs“ bei „Terra X“

Die „Arrya“ vor Sumbawa. © Segeljungs

Seit Anfang April erkunden die „Segeljungs“ Tim Hund und Vincent Goymann mit ihrem Boot die Inselwelt Indonesiens. Die Zeit dort haben die Weltenbummler intensiv genutzt. Unter anderem wurden sie von einem ZDF-Kamerateam begleitet, das eine Dokumentation über die Reise der beiden gedreht hat. Diese wird nun am Sonntag ausgestrahlt.

Gaißach/Königsdorf/Bali – Wie es zu der Zusammenarbeit mit dem Filmteam kam, berichten Tim Hund aus Gaißach und der Königsdorfer Vincent Goymann bei einem Telefoninterview mit dem Kurier. „Das ZDF ist schon vor drei Jahren an uns herangetreten, mit dem Wunsch, über unsere Reise bei Terra X zu berichten. Gefunden hat uns die Redakteurin im Internet. Wirklich konkret wurde es aber vor einem Jahr, als wir in Polynesien waren“, erklärt Hund. Dort habe dann auch der erste Dreh mit dem Kamerateam stattgefunden. Ein zweites Mal sei man nun in Indonesien aufeinander getroffen.

Freitauchen mit zwei erwachsenen Buckelwalen

„In der Doku sind wir die Hauptprotagonisten“, erzählt Goymann. „Neben dem Thema Segeln gibt es unter anderem Bilder von uns beim Freitauchen, wo wir zwei erwachsenen Buckelwalen begegnet sind. Aber es gibt auch viel über Französisch-Polynesien und Indonesien zu sehen.“ So seien die beiden zum Beispiel beim Besuch der Coral Gardeners auf Moorea begleitet worden, die versuchen, die Korallen vor dem Absterben zu bewahren. Außerdem habe es Drehtage auf Komodo in Indonesien gegeben, wo sie den legendären Komodowaranen begegnet sind. Und ein Aufstieg zum Krater des Vulkans Tambora, dessen Ausbruch vor über 200 Jahren eine weltweite Klimakatastrophe zur Folge hatte, stand auch auf dem Drehplan.

Keine Angst vor großen Tieren haben die Segeljungs Tim Hund (2. v. re.) und Vincent Goymann (re.). Das Foto zeigt sie mit Lukas und Floh – und einem Komodowaran auf Komodo. Lukas und Floh sind zwei Wochen lang mitgesegelt. © Segeljungs

Zeit mit dem Filmteam war „eine coole Erfahrung“

Die Zeit mit dem Filmteam sei für beide sehr spannend gewesen, sagt Tim Hund. „Das war eine coole Erfahrung. Wir haben filmisch viel gelernt, was uns hilft, unsere eigenen Videos zu verbessern.“ Letztlich habe das Ganze aber auch etwas Zeitdruck mit sich gebracht, da der Drehtermin in Indonesien fest geplant war. „Nach meinen Passproblemen in Französisch-Polynesien blieb uns nicht mehr viel Zeit, um den Termin einzuhalten.“ Das sei mit einer der Gründe, warum sie Indonesien am Ende ganz ohne Zwischenstopp angesteuert hätten.

Indonesien hat die beiden Segler begeistert

Von ihrer Zeit in Indonesien zeigen sich die Segeljungs begeistert: „Das Land gibt so viel her und es ist bei unserer Tour über die Inseln so viel passiert“, schwärmt Vincent Goymann. Ein Höhepunkt sei für beide sicher die Möglichkeit gewesen, einmal mit Walhaien, den größten Fischen der Welt, zu tauchen. Aber auch von den Menschen vor Ort sind sie beeindruckt: „Wir wurden vorher gewarnt, dass man hier oft beklaut wird“, erzählt Hund. Aber das hätten sie ganz anders erlebt. „Die Leute hier sind sehr freundlich und hilfsbereit, was es einem leicht macht zu reisen“, ergänzt Goymann.

Motorprobleme: Schaden war aufwendig und teuer zu beheben

Aber auch dieser Abschnitt ihrer Weltumsegelung verlief für die beiden nicht ohne Probleme: Auf den ersten Seemeilen Richtung Komodo lief ihr Boot, die „Arrya“, nachts auf ein Riff auf. Außer einem gehörigen Schreck und ein paar Kratzern am Kiel ist aber nicht viel passiert. Schwieriger gestalteten sich die Motorprobleme, die kurz darauf aufkamen. Durch Wasser im Dieseltank, verursacht durch einen defekten Wärmetauscher, wurden die Einspritzdüsen beschädigt. „Dieser Schaden war leider sehr teuer und aufwendig zu beheben“, erinnert sich Hund.

Weltumseglung neigt sich langsam dem Ende zu

Nun geht es für die beiden Segler von Bali aus weiter Richtung Singapur. „Da wollen wir uns eine Woche lang umsehen, ehe es weiter nach Malaysia geht“, verrät Hund. Dort wird die Arrya aus dem Wasser gehoben und komplett überholt, ehe der Weg nach Sri Lanka und zu den Malediven führt. Auf lange Sicht planen Tim Hund und Vincent Goyman das neue Jahr in Tel Aviv in Israel zu begrüßen. Damit würde sich ihre Weltumsegelung dann auch langsam dem Ende zu neigen. (Arndt Pröhl)

Die Dokumentation: über die Segeljungs läuft am Sonntag, 14.August, um 19.30 bei „Terra X“ im ZDF.

