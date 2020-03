Wäscherei statt Verwaltung

Auch in den Oberland-Werkstätten herrscht Ausnahmezustand: Menschen mit Behinderung dürfen aufgrund der aktuellen Lage nicht arbeiten. Daher packt nun das verbliebene Betreuungs- und Verwaltungspersonal überall mit an.

Gaißach–Von der Betriebsleitung bis hin zum Gruppenleiter – bei der Oberland-Werkstätten-GmbH packt in dieser außergewöhnlichen Zeit jeder mit an. Das ist allerdings leichter gesagt als getan. Wie berichtet sind seit dem 18. März die vier Betriebe in Gaißach, Geretsried, Polling und Miesbach aufgrund der Allgemeinverfügung für die Menschen mit Behinderungen geschlossen. „Uns bleibt nur noch das übrig gebliebene Personal, um unsere systemrelevanten Produktions- und Dienstleistungskunden weiter bedienen zu können“, sagt Oliver Gosolits, Geschäftsführer der GmbH mit Sitz in Gaißach.

Normalerweise sind rund 650 Menschen mit Behinderungen in den Oberland-Werkstätten beschäftigt. Sie arbeiten in unterschiedlichsten Bereichen. Die Leistungen reichen von der Industriemontage über das Wäschewaschen für Krankenhäuser, Gastronomien und Seniorenheime bis hin zur Metall- und Holzverarbeitung für regional ansässige Kunden. Wegen der Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus dürfen Menschen mit Behinderungen aber im Moment nicht eingesetzt werden.

Jeder packt jetzt mit an

„Dennoch dürfen Lieferketten nicht unterbrochen werden, um wichtige Produkte weiter herstellen zu können“, heißt es in einer Pressemitteilung. Genau darum kümmert sich derzeit das verbliebene Betreuungs- und Verwaltungs-Personal. „Unsere ‚Restmannschaft‘ gibt gerade alles und trägt ihren Teil zur Bewältigung der aktuellen Situation bei. Ich bin sehr stolz darauf, mit einem so hoch motivierten Team zu arbeiten“, erklärt Oliver Gosolits.

Verbliebenes Betreuungs- und Verwaltungspersonal im Einsatz

Zurzeit laufen die Wäschereien im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen für den Gesundheits- und Pflegebereich weiter. Auch werden mit Hochdruck dringend benötigte Händedesinfektionsgeräte gefertigt, um eine schnelle Auslieferung zu gewährleisten. Das Verpacken von Nahrungsergänzungsmitteln steht ebenfalls hoch im Kurs. „Natürlich bemühen wir uns, auch weitere Kunden zu bedienen und geben unser Bestes“, ergänzt der Geschäftsführer.

Die Oberland-Werkstätten begleiten seit über 40 Jahren Menschen mit Behinderungen bei ihrer Teilhabe am Arbeitsleben. Als gemeinnütziges Unternehmen haben es sich die Werkstätten mit Standorten in drei Landkreisen zur Aufgabe gemacht, „die in den Menschen vorhandenen Potenziale personenzentriert zu entdecken, zu entwickeln und zu fördern und die berufliche und persönliche Weiterentwicklung zu unterstützen“. (tk)

